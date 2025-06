Blockbrain GmbH

KI-gestütztes Wissensmanagement für hochsensible Branchen

LBBW Venture Capital investiert 7-stelligen Betrag in "Knowledge Bot"-Lösung des deutschen KI-Start-ups Blockbrain

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Investment von LBBW Venture Capital als Vertrauenssignal in Zukunftstechnologie - europäischer Datenmarkt soll bis 2030 auf über 100 Mrd. Euro anwachsen

Digitale Wissenszwillinge ermöglichen KI-gestütztes Wissensmanagement nach höchsten Cybersecurity- und Datenschutzstandards

Industrieller Mittelstand, hoch regulierte Branchen und Finanzsektor vertrauen auf KI-Lösung des Stuttgarter Start-ups

Das deutsche KI- und Wissensmanagement-Start-up Blockbrain erhält eine Wachstumsfinanzierung im siebenstelligen Bereich von LBBW Venture Capital, dem Corporate-Venture-Arm der Landesbank Baden-Württemberg. Die richtungsweisende Investition ermöglicht es Blockbrain, seine KI-gestützte Wissensmanagement-Lösung für hochsensible Branchen auszubauen. Die sogenannten "Knowledge Bots" - digitale Wissenszwillinge des im Unternehmen verfügbaren Fachwissens - verbinden innovative Daten-verarbeitung mit höchster Datensicherheit und umfassender Cybersecurity. Nach der Investition des SecurityTech-Unternehmens Giesecke+Devrient Ventures im Sommer 2024 ist das Investment von LBBW Venture Capital ein weiteres starkes Vertrauenssignal in die Lösung des Stuttgarter Start-ups - und unterstreicht das enorme Marktpotenzial von digitaler Daten-verarbeitung.

Starkes Vertrauen von LBBW Venture Capital

"Die Lösung von Blockbrain baut auf einer starken proprietären Technologie auf, die KI in einem hoch regulierten Umfeld durch herausragenden Schutz von Daten und Unternehmenswissen nutzbar macht und auch bei komplexen Fragen für sehr gute Antwortergebnisse sorgt. Dabei bleibt die Lösung flexibel und einfach zu nutzen", erklärt Patrick Herlinger, Investment Manager bei der LBBW Venture Capital. "Mit unserem Investment möchten wir das bereits starke Wachstum von Blockbrain weiter beschleunigen und gemeinsam mit seinem erfahrenen Team neue Maßstäbe im Bereich Legal, Compliance, Finance und Regulatorik setzen", ergänzt Geschäftsführer Andreas von Richter.

"Wir sind stolz und dankbar, LBBW Venture Capital als Partner an Bord zu haben", sagt Antonius Gress, Co-Founder & CEO von Blockbrain. "Mit dieser Unterstützung werden wir unser Angebot insbesondere für hoch regulierte und sensible Branchen weiter ausbauen."

"Unser Ziel ist es dabei, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihr wertvollstes Gut - Wissen - nahtlos zu nutzen und dabei jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten zu behalten", fügt Co-Founder & CTO/CIO Mattias Protzmann hinzu.

Moderne Wissensarbeit in sicheren Händen

Die Vorteile von Künstlicher Intelligenz zur Produktivitätssteigerung dürfte heute kaum mehr jemand anzweifeln. Zugleich gibt es insbesondere bei Tools außereuropäischer Anbieter Bedenken bei Datenschutz und Cybersecurity - insbesondere für hoch regulierte Branchen und in Hinblick auf sensible Unternehmensdaten wie Patente oder personenbezogene Informationen. Hier setzt die Lösung von Blockbrain an: Das System erstellt aus dem Fachwissen innerhalb einer Organisation digitale Wissenszwillinge, die die Expertise in einem strukturierten, leicht zugänglichen Format abbilden und aufgabenbezogen in der gesamten Organisation nutzbar machen. Je nach Anwendungsbereich lässt sich eine Zeitersparnis von 20 bis 50 Prozent je Mitarbeitenden erzielen.

Zugleich ist die Lösung nach ISO-27001-Norm für Informationssicherheit zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union GDPR. Das stößt vor allem im industriellen Mittelstand und in hoch regulierten Branchen, wie dem BaFin-regulierten Finanzsektor, bei Versicherern sowie bei zahlreichen Kanzleien auf großes Interesse. Bestehende Kunden, darunter Giesecke+Devrient und verschiedene Finanzunternehmen, Kanzleien, Industrieunternehmen und Mittelständler, schätzen insbesondere die Skalierbarkeit und die präzise Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Datenmanagement als Zukunftstechnologie

Daten gelten als die Ressource des 21. Jahrhunderts. Nie waren mehr Daten verfügbar, nie ließen sie sich effektiver analysieren und als strategischer Wettbewerbsvorteil nutzen. Laut European Data Market Monitoring Tool & IDC 2021 könnte der Datenmarkt allein in Deutschland bis zum Jahr 2030 ein Volumen von über 34 Mrd. Euro aufweisen. Die European Data Market Study von 2024 schätzt, dass der Markt für Daten in Europa im Jahr 2030 ein Volumen von über 100 Milliarden Euro einnehmen wird. Künstliche Intelligenz wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

Über Blockbrain

Blockbrain ist ein deutsches KI-Start-up mit Sitz in Stuttgart, das sich auf digitale Wissenszwillinge spezialisiert hat. Die "Knowledge Bot"-Plattform bietet eine sichere Infrastruktur für die KI-gestützte Prozessautomatisierung und Wissensmanagement. Die Blockbrain-Technologie strukturiert vorhandene Unternehmensdaten, erweitert diese um neue Erkenntnisse und stellt sicher, dass Nutzer jederzeit transparent und sicher auf die Inhalte zugreifen können. Die Lösung erfüllt alle gängigen Datenschutz- und Cybersecurity-Standards, ist ISO-27001-zertifiziert und GDPR-konform. Namhafte Unternehmen aus dem industriellen Mittelstand, dem Finanzsektor sowie weiteren, hoch regulierten Branchen zählen zu den Anwendern der Knowledge Bots. Gegründet wurde Blockbrain 2022 von Mattias Protzmann, Antonius Gress und Nam Hai Ngo.

Weitere Informationen: www.theblockbrain.ai

Original-Content von: Blockbrain GmbH, übermittelt durch news aktuell