Mars erzielt Rekordwert bei der Reduktion seiner globalen Treibhausgasemissionen

Mars, Incorporated setzt die globalen Anstrengungen zur Entkopplung seiner CO2-Emissionen vom Geschäftswachstum fort. Seit 2015 wurden die absoluten Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette weltweit um 16 % reduziert.

Der Mars, Incorporated Nachhaltigkeitsbericht "Sustainable in a Generation" für das Jahr 2023 zeigt eine Rekordreduktion der globalen Treibhausgasemissionen des Unternehmens um 8 %. Dies bedeutet eine Verdoppelung der Treibhausgasreduktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Scope 1, 2 und 3) auf 16 % (5,7 Millionen Tonnen).

Es handelt sich dabei um die größte Emissionsreduktion in einem einzelnen Jahr im Vergleich zum Basisjahr 2015. Im gleichen Zeitraum konnte Mars, Incorporated seinen Jahresumsatz mit Marken wie M&M´S®, Extra®, Ben´s Original® oder Sheba® um mehr als 60 % auf über 50 Milliarden US-Dollar steigern.

Da fast 60 % des Treibhausgasausstoßes von Mars, Incorporated auf landwirtschaftliche Quellen zurückzuführen sind, investiert Mars weltweit weiterhin in die Skalierung klimaintelligenter Landwirtschaft durch bereits laufende Initiativen.

Mars, Incorporated hat seinen globalen Nachhaltigkeitsbericht "Sustainable in a Generation" für das Jahr 2023 veröffentlicht, der bedeutende Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 beschreibt. Im Jahr 2023 konnten die Treibhausgasemissionen des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette weltweit um 8 % gegenüber dem Basisjahr 2015 reduziert werden. Seit 2015 wurden die Emissionen in der Mars-Wertschöpfungskette weltweit um 16 % reduziert (oder 5,7 Millionen Tonnen - das entspricht den Treibhausgasemissionen von mehr als 1,3 Millionen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren betriebenen Autos in einem Jahr), während das Unternehmen mit Marken wie M&M´S®, Extra®, Ben´s Original® oder Sheba® gleichzeitig um mehr als 60 % auf über 50 Milliarden US-Dollar gewachsen ist.

Als Mars im vergangenen Jahr seinen globalen Aktionsplan für Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 veröffentlichte, verpflichtete sich das Unternehmen, in den nächsten drei Jahren weltweit mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu investieren. Auch in der Zukunft wird Mars weitere finanzielle Mittel bereitstellen, bis Netto-Null-Treibhausgasemissionen* erreicht sind.

Poul Weihrauch, CEO von Mars, Incorporated, betont: "Im vergangenen Jahr haben wir unseren Aktionsplan für Netto-Null-Treibhausgasemissionen veröffentlicht. Darin haben wir uns verpflichtet, die Reduzierung unserer Emissionen zu beschleunigen. Mit den diesjährigen Ergebnissen setzen wir unsere Geschäftsstrategie um, weiter zu wachsen und gleichzeitig unsere Emissionen zu senken. Wir sind uns bewusst, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Wir werden jedoch weiterhin den Empfehlungen der Wissenschaft folgen und zeigen, wie ein verantwortungsbewusstes Unternehmen gleichzeitig erfolgreich sein und einen positiven Beitrag leisten kann."

Da global fast 60 % der Treibhausgasemissionen in der Wertschöpfungskette des Unternehmens auf landwirtschaftliche Rohstoffe zurückzuführen sind, treibt Mars neue Initiativen für eine klimafreundlichere Landwirtschaft voran, um die Dekarbonisierung weiter zu beschleunigen. Die Initiativen zielen darauf ab, die Gesundheit der Böden und die Widerstandsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe zu verbessern sowie die Landwirt*innen finanziell zu unterstützen und zu schulen, um die Einführung regenerativer landwirtschaftlicher Praktiken zu beschleunigen.

Carsten Simon, Geschäftsführer Mars Deutschland, ergänzt: "Mars Deutschland leistet einen wichtigen Beitrag zu den globalen Fortschritten des Unternehmens. Unsere Investitionen in Bereichen wie Elektromobilität, nachhaltigere Produktion und erneuerbare Energien sind konkrete Schritte, um die CO2-Emissionen in Deutschland und Europa nachhaltig zu reduzieren. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir daran, innovative Lösungen für eine klimafreundlichere Zukunft zu entwickeln und voranzutreiben."

Zu den jüngsten Investitionen von Mars in Deutschland in eine klimafreundlichere Zukunft gehören:

Gemeinsam mit dem schwedischen Frachttechnologie-Unternehmen Einride setzt Mars auf Elektromobilität in der Logistik. Bis 2030 sollen europaweit 300 Elektro-Lkw zum Einsatz kommen, um die CO2-Emissionen der Mars Logistik in Europa um jährlich 20.000 Tonnen (etwa 10 %) zu senken. Im Januar 2024 startete Mars in Deutschland mit zwei e-Lkws die Elektrifizierung einer ersten Transportroute zwischen dem Pet Nutrition Fabrik- und Bürostandort in Verden (Niedersachen) und seinem Logistikzentrum in Minden (Nordrhein-Westfalen).

Ab September 2024 steht Mars in Deutschland, in Kooperation mit Ocean Breeze, dem Betreiber des Windparks BARD Offshore 1, und Cargill erneuerbarer Offshore-Windstrom aus der Nordsee zur Verfügung. Bis 2030 wird das Unternehmen so bilanziell 320.000 MWh Strom aus Windkraft nutzen und 77.440 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden. Durch diese Zusammenarbeit unterstützt Mars aktiv die Energiewende in Europa und trägt dazu bei, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen langfristig zu sichern.

Die Mars Confectionery Supply GmbH feierte im Mai 2024 das 45-jährige Jubiläum ihres Werks in Viersen und investiert bis 2026 rund 40 Millionen Euro in die Modernisierung. Ziel ist es, die Produktion effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Dazu gehören unter anderem die Installation einer zusätzlichen Verpackungsstraße, um die gestiegene Nachfrage nach TWIX zu bedienen sowie Investitionen in die Ergonomie der Arbeitsplätze an den Produktionslinien. Zudem wird die Nachhaltigkeit der Produktion vorangetrieben, denn trotz steigender Produktionsvolumina werden der Energiebedarf und die Emissionen der Fabrik durch gezielte Maßnahmen wie z. B. Energieeinsparungen durch Umstellung des Sprinklersystems deutlich reduziert.

Nachhaltigkeitsbericht "Sustainable in a Generation Report"

Den vollständigen "Sustainable in a Generation Report 2023" finden Sie unter www.mars.com/sustainability-plan/sustainability-report-progress.

Dort erfahren Sie mehr über die Klimaschutzmaßnahmen von Mars, Incorporated, die Unterstützung von fast 750.000 Menschen durch die Programme "Mars Supplier Advance" und "Mars Supplier Origin" seit 2017 sowie die Bereitstellung von 3,1 Milliarden ausgewogenen Mahlzeiten durch Mars Food & Nutrition im Jahr 2023.

*Mars, Incorporated hat sich zum Ziel gesetzt, seine Treibhausgasemissionen global bis 2030 um 50 % und bis 2050 um 80 % zu reduzieren (Vergleich zu Basisjahr 2015). In 2050 wird die verbleibende Menge an Treibhausgasen durch hochwertige Emissionsgutschriften ausgeglichen, um Netto-Null entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.

