Hüseyin Zan: Automobilunternehmen gründen und das optimale Team rekrutieren

Die Leidenschaft für Autos zum Beruf machen und damit finanzielle Freiheit erreichen - von einer Karriere im Automobilhandel träumen viele Menschen. Doch wie fängt man an, ohne dass der Traum zum Albtraum wird? Hüseyin Zan ist seit über 15 Jahren Automobilexperte und Gründer von MACH UMSATZ, einer Unternehmensberatung für alle, die ein Business in der Automobilbranche aufbauen wollen. Aber wie beginnt man damit im Detail?

Die Selbstständigkeit in der Automobilbranche bedeutet für viele die Erfüllung ihres Kindheitstraums und das Nachgehen ihrer Leidenschaft. Doch oftmals werden sie bereits zu Beginn vor enttäuschende Tatsachen gestellt: Fahrzeugbeschaffung, Mitarbeitergewinnung, Kapitalbeschaffung - selbst erfahrene Automobilhändler geraten dabei an ihre Grenzen. Trotz Erfahrung im Verkauf und fundiertem Fachwissen stoßen viele Jungunternehmer beim Aufbau eines eigenen Automobilgeschäfts auf Herausforderungen. "Ohne eine qualifizierte Beratung scheitern die meisten schon am Start des eigenen Unternehmens. So kann der Traum zerplatzen, bevor er überhaupt begonnen hat", warnt Hüseyin Zan von MACH UMSATZ.

"Die gute Nachricht ist, dass es mit der richtigen Beratung möglich ist, sich in der Branche durchzusetzen und ein hohes fünf- bis sechsstelliges Monatseinkommen zu verdienen", fügt der Automobilexperte hinzu. Als selbstständiger Automobilhändler und Gründer seiner Unternehmensberatung MACH UMSATZ verhilft er Menschen mit einer Leidenschaft für Autos dabei, ihren eigenen profitablen Automobilhandel aufzubauen - ohne dabei Zeit, Geld und Nerven zu verlieren. Wie die Gründung eines Automobilunternehmens gelingt und worauf dabei zu achten ist, veranschaulicht er anhand der folgenden Tipps.

Tipp 1: So unkompliziert und effizient wie möglich starten

Aller Anfang ist schwer - doch das muss er nicht sein. Gerade am Anfang ist es empfehlenswert, sich für die Einfachheit der Unternehmensform und Startkosten zu entscheiden. Ein unkomplizierter Gründungsprozess ermöglicht es, schnell mit der Umsetzung des Geschäftsmodells starten zu können. In späteren Phasen lassen sich notwendige Anpassungen immer noch optimieren. Durch weniger Verwaltungsaufwand und mehr Flexibilität kann sich das Unternehmen auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Eine sorgfältige Planung und Beratung bei rechtlichen oder finanziellen Aspekten ist trotzdem unerlässlich.

Tipp 2: Die Suche nach passenden Mitarbeitern bei Kapazitätsgrenze beginnen

Wenn man aufgrund von Zeitmangel nicht mehr zum Kaufen oder Verkaufen von Autos kommt, ist der optimale Zeitpunkt für die Einstellung von Mitarbeitern erreicht. Das Arbeitsvolumen darf die eigenen Kapazitäten nicht übersteigen, denn dies kann zu Umsatzverlusten führen. Genau an diesem Punkt ist es sinnvoll, die Belegschaft zu erweitern.

Viele Unternehmer machen jedoch den Fehler, die falsche Position zu besetzen. Oft wird vor der Suche nicht im Detail geklärt, welche Rolle der neue Mitarbeiter überhaupt einnehmen muss: Soll es ein Einkäufer sein, ein Verkäufer, ein Assistent oder doch jemand für die Buchhaltung? Eine professionelle Beratung ist hier oft unerlässlich, um die jeweils notwendigen Schritte sorgfältig zu planen und umzusetzen. Dadurch lässt sich das Unternehmenswachstum optimal fördern.

Tipp 3: Auf die Wahl der Mitarbeiter achten

Um passende Mitarbeiter zu generieren, die gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen, bedarf es der richtigen Herangehensweise. Doch auch bei der Rekrutierung von Mitarbeitern werden oft Fehler begangen. Die Herausforderung liegt bei den Methoden, die häufig nicht zielführend sind. So wissen viele nicht, wie sie Möglichkeiten wie Social Media für sich nutzen können und schlagen diesen Weg deshalb nicht ein. Durch eine qualifizierte Beratung kann ihnen geholfen werden, schnell neue und ambitionierte Mitarbeiter einzustellen.

Ein weiterer Punkt, dem besonders im Automobilhandel nicht genug Beachtung geschenkt wird, ist die Qualifikation der neuen Mitarbeiter. Dort ist es für viele gang und gäbe, Freunde oder Kollegen einzustellen - zielführend ist dies am Anfang allerdings nicht. Vielmehr sollten Fachkräfte rekrutiert werden, die nicht nur die erforderlichen Qualifikationen mitbringen, sondern auch einen Mehrwert für das Unternehmen darstellen. Nur mit Fachkräften kann ein junges Unternehmen langfristig erfolgreich sein.

Tipp 4: Das Fundament durch Fachkräfte aufbauen

Zu Beginn der Unternehmensgründung ist es ratsam, sich auf Fachkräfte zu verlassen, die Ahnung von der Materie haben. Insbesondere in der Automobilbranche ist fundiertes Fachwissen unerlässlich. Darum sollte gerade in der Anfangsphase der Gründung zunächst vom Einstellen von Quereinsteigern abgesehen werden. Trotz allgemeiner Verkaufsfähigkeiten müssen auch spezifische Kenntnisse der Branche vorhanden sein - der Kunde darf letztendlich nicht über mehr Wissen als der Verkäufer verfügen.

Quereinsteiger sind aber durchaus erwünscht, sobald ein stabiles Fundament an Fachpersonal etabliert ist. Dann können auch gezielte Schulungen in die bestehende Belegschaft integriert werden. Zu Beginn ist es aber essenziell, sein Unternehmen mit qualifiziertem Fachpersonal der spezifischen Branche aufzubauen.

