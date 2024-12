Liechtenstein Life Assurance AG

Liechtenstein Life Invest erneut für Investmentpotenzial und Flexibilität ausgezeichnet

Schaan (ots)

Liechtenstein Life Invest belegt in der Marktanalyse Fondspolicenreport 2024 einen Spitzenplatz bezüglich Investmentqualität und wurde hierfür kürzlich mit dem SAM-Award ausgezeichnet. Der Tarif wurde speziell für Zielgruppen mit gehobenem Einkommen oder Vermögen entwickelt und bietet Vermittlern ein attraktives Vergütungsmodell für langfristige, renditeorientierte Kundenbetreuung.

Die Fondspolice bietet eine renditeorientierte Vorsorge und Altersabsicherung, die flexibel an Veränderungen in der Lebenssituation oder der persönlichen Ziele angepasst werden kann. Kunden können aus einem Fondsuniversum von über 330 Fonds auswählen und so ihr Portfolio nach persönlichen Präferenzen und Zielen ausrichten. Dabei können Shifts und Switches bis zu 12-mal im Jahr kostenfrei durchgeführt werden.

Vermittler erhalten mit dieser Fondspolice die Möglichkeit, für ihre Beratungstätigkeit eine Vergütung mit fondsunabhängiger Bestandsprovision auf Basis des NAV flexibel zu wählen. Beratungsstarken Vermittlern mit Fondsexpertise erschließt das Produkt Liechtenstein Life Invest damit interessante neue Einkommensperspektiven für wachsende Kundenportfolios. Auf diese Weise schafft die "NAV-Vergütung" eine Win-Win-Situation für Kunden und ihre Vermittler.

Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life, erklärt: "Mit Liechtenstein Life Invest lassen wir den Value-of-Advice-Gedanken für gute Beratung Realität werden. Erfolgreiche Portfolios zahlen sich mit dieser Vergütungsvariante für Vermittler und ihre Kunden gleichermaßen aus."

Im zweiten Jahr in Folge belegt Liechtenstein Life Invest in der Marktanalyse Fondspolicenreport 2024 eine Spitzenposition bezüglich der Investmentqualität. Liechtenstein Life überzeugte auch in der Kategorie Nachhaltigkeit und wurde als einziger Anbieter mit zwei Awards ausgezeichnet. Der Fondspolicenreport von Smart Asset Management untersucht die wichtigsten Tarife im Bereich privater fondsgebundener Rentenversicherungen. Die ausgezeichneten Fondspolicen weisen in der Gesamtbewertung ein optimales Verhältnis von Investmentpotenzial und Flexibilität auf. Liechtenstein Life Invest erzielte 2024 bei der Abdeckung unterschiedlicher Assetklassen zur Risikostreuung das beste Ergebnis aller untersuchten Tarife. Bei auswählbaren Einzelfonds bietet Liechtenstein Life mit über 330 Fonds das größte Angebot der untersuchten Tarife (Stichtag bei Studienerstellung).

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 120 Mitarbeitende beschäftigt.

Original-Content von: Liechtenstein Life Assurance AG, übermittelt durch news aktuell