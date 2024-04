WDR Westdeutscher Rundfunk

Neuer Fall für „Die Füchsin“: Dreharbeiten gestartet

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Derzeit laufen die Dreharbeiten für den zehnten Film der erfolgreichen ARD-DonnerstagsKrimi-Reihe „Die Füchsin“. Lina Wendel und Karim Chérif ermitteln erneut als Privatdetektive Anne Marie Fuchs und Youssef El Kilali. Der neue Fall, der das ungleiche Team in die Welt der Spionage nach Köln führt, entwickelt sich schon bald weitaus komplexer als zunächst angenommen.

Zum Inhalt

In „Der Spion“ (AT) wird Herbert Kantscheck (Sven Seeburg) leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Bald ist klar, dass der Beamte des Bundesverfassungsschutzes durch Fremdeinwirkung zu Tode kam. War er das Leck, durch das geheime Informationen an feindliche Dienste abgeflossen sind? Oder war er ein Bauernopfer, um von der wahren undichten Stelle abzulenken? Welche Rolle spielen seine Frau Elisabeth (Ann-Kathrin Kramer) und seine Tochter Rosi (Marlina Mitterhofer), was wussten sie wirklich über seine Arbeit?

Anne Fuchs (Lina Wendel) ermittelt erstmals im Auftrag des Bundesamtes für Verfassungsschutz, beauftragt und geführt von Larissa Hollig (Kim Riedle). Dass Anne jetzt freie Mitarbeiterin für die Spionageabwehr ist, sollte eigentlich ihr Geheimnis bleiben. Doch Youssef El Kilali (Karim Chérif) wäre kein guter Detektiv, wenn er es nicht trotzdem herausfände.

Gemeinsam gelingt es den beiden Ermittelnden, den gewaltsamen Tod von Herbert Kantscheck und einen weiteren Mord an einer jungen Frau aufzuklären. Aber können sie damit auch den Spionage-Angriff auf den Verfassungsschutz stoppen?

Neben Jasmin Schwiers und Kim Riedle spielen in Episodenrollen: Ann-Kathrin Kramer, Christian Erdmann, Marlina Mitterhofer, Aiken-Stretje Andresen, Sven Seeburg und Pavlo Kostytsyn.

Christoph Schnee („Mord mit Aussicht“, „Goldjungs“) inszeniert den Film nach dem Drehbuch von Mike Bäuml („Polizeiruf 110“, Der Staatsanwalt“).

Produziert wird „Die Füchsin – Der Spion” (AT) von Odeon Fiction GmbH (Produzentin: Andrea Jedele) im Auftrag von ARD Degeto Film und WDR für die ARD. Die Redaktion liegt bei Dr. Götz Vogt (WDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).

Gedreht wird noch bis zum 03.05.2024 in Köln und Umgebung. Der Sendetermin für den „DonnerstagsKrimi im Ersten“ steht noch nicht fest.

Fotos finden Sie unter ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell