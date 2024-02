"Asklepios Preis Patientensicherheit 2024" für CIRS verliehen

Hamburg (ots) - - Einheitliches Krankenhausinformationssystem nach Konzernstandard bundesweit eingeführt - Die letzten 27 Kliniken wurden in 36 Monaten umgestellt Wie Kliniken in der heutigen Zeit IT effizient einsetzen und Synergien nutzen können, zeigt Asklepios mit der konsequenten Umsetzung seines Blueprintkonzeptes. Seit 2015 entwickelt und installiert Asklepios ...

mehr