Dr. Daniel Welker wird neuer Senior Wealth Specialist für Liechtenstein Life

Dr. Daniel Welker verantwortet ab Juli 2024 als Senior Wealth Specialist den Bereich Wealth bei prosperity solutions AG, der Vertriebseinheit der Liechtenstein Life Assurance AG. In dieser Funktion wird der renommierte Experte für individuelle Vermögens- und Nachfolgestrukturierungen das Geschäft mit den bewährten Wholelife-Lösungen von Liechtenstein Life für die generationenübergreifende Vermögensplanung und -strukturierung weiter ausbauen.

Dr. Daniel Welker gilt als anerkannter Spezialist für innovative Gestaltungslösungen im Bereich Vermögensplanung, -strukturierung und -schutz im deutschen und grenzüberschreitenden Kontext. Der Jurist und Anwalt ist Autor zahlreicher Fachartikel und eines Standardwerkes für grenzüberschreitende Vermögensstrukturierung mittels Lebensversicherungen.

Für Liechtenstein Life wird Welker als Experte Geschäfts- und Vertriebspartner - insbesondere Vermittler, Banken und Vermögensverwalter, Rechtsanwälte und Steuerberater - sowie auch Family Offices und Finanzplaner darin unterstützen, die vielschichtigen Gestaltungsmöglichkeiten von Wholelife-Lösungen voll auszuschöpfen: sowohl im Rahmen der generationenübergreifenden Vermögensplanung und Vermögensstrukturierung als auch zur Nutzung steuerlicher Optimierungsmöglichkeiten.

Mit seinem Engagement für Liechtenstein Life setzt Welker die Tätigkeiten aus dem Geschäft mit vermögenden und hochvermögenden Kunden (HNWI und UHNWI) in Deutschland fort, die er in früheren Stationen bei der Swiss Life AG, Schaan und Zürich, sowie für die Lombard International Assurance S.A., Luxembourg, in verantwortlichen Funktionen betreute.

"Mit Daniel Welker gewinnen wir eine Koryphäe für individuelle Vermögensplanung, die für uns als Gruppe neue strategische Möglichkeiten erschließt, insbesondere im Segment vermögender und hochvermögender Privatkunden", kommentiert Johannes Wettstein, CEO von prosperity solutions AG. Daniel Welker ist überzeugt: "Die Möglichkeiten und Vorteile der Vermögensübertragung über moderne Wholelife-Lösungen bieten vermögenden und hochvermögenden Kunden immense Chancen. Liechtenstein Life verfügt heute über sehr flexibel gestaltbare und intelligente Lösungen am Markt. Ich möchte dazu beitragen, dass dieses Potenzial insbesondere im Bereich der Vermögens- und Nachfolgeplanungen bei Erbschaften und Schenkungen voll entfaltet wird."

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet, mit Sitz in Schaan, Liechtenstein. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 120 Mitarbeitende beschäftigt.

