Liechtenstein Life Assurance AG

Liechtenstein Life erzielt mit Produktinnovationen erneut zweistelliges Wachstum

Jahresbilanz 2023

Ruggell (ots)

Bilanzsumme für 2023 erstmals mehr als eine Milliarde Euro.

Innovationen sorgen für zusätzliches Neugeschäft in Deutschland.

Deutschlandgeschäft verzeichnet Prämienwachstum von 17,8 Prozent.

Die Liechtenstein Life Assurance AG, Spezialistin für fondsbasierte Vermögens- und Vorsorgelösungen, setzt ihren Wachstumskurs im siebten Jahr in Folge fort und erzielt auch im herausfordernden Jahr 2023 zweistellige Wachstumsraten in den Kernmärkten Schweiz und Deutschland. Bei nahezu allen relevanten Kennzahlen konnte das Unternehmen 2023 im Vorjahresvergleich zweistellige Steigerungen verbuchen. Die Bilanzsumme überstieg im vergangenen Jahr mit 1.051,1 Millionen Euro erstmals die Milliardenmarke, die eingezahlten Bruttobeiträge wuchsen um knapp 21 Prozent von 248,9 Millionen auf rund 301 Millionen Euro. Das Annual Premium Equivalent (APE) stieg 2023 auf rund 226,2 Millionen Euro (plus 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die Summe der Einmalbeträge betrug 83,1 Millionen Euro und wuchs damit um rund 10 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Assets under Management konnten um rund 33,1 Prozent von 692,6 Millionen Euro auf 921,8 Millionen Euro zulegen.

Der Gewinn konnte von 9,3 Millionen Euro auf 13,3 Millionen Euro und damit im Jahresvergleich um 44,2 Prozent gesteigert werden.

Neuprodukte kurbeln Wachstum an

In Deutschland, wo der Versicherer seit 2015 aktiv ist, stieg das Gesamtvolumen laufender Beiträge und Einmalprämien um 16 Millionen Euro auf 106,4 Millionen Euro, was einem Zugewinn um über 17,8 Prozent entspricht. Auch mehrere neue Produkte, die Liechtenstein Life im vergangenen Jahr im deutschen Markt gelauncht hat, haben zum Erfolg beigetragen, insbesondere Liechtenstein Life Wealth, eine Police für innovatives Vermögens- und Nachlass-Management und Liechtenstein Life Invest, eine fondsgebundene Rentenversicherung, die jederzeit flexibel an persönliche Präferenzen angepasst werden kann. Mit dem aktuellen Portfolio an fondsbasierten Vorsorge- und Vermögenslösungen konnte die Zahl der verwalteten Verträge in Deutschland um rund 13,6 Prozent auf fast 37.000 Verträge gesteigert werden.

Liechtenstein Life bietet Fonds-Policen und Vorsorgeprodukte auf Basis von aktuell rund 500 ausgewählten Fonds an, die von renommierten Investment-Managern verwaltet und nach Kriterien der nachhaltigen Renditeentwicklung identifiziert werden. Vermittler können die meisten Parameter der Policen ihrer Kunden je nach Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage und individuellen Perspektiven jederzeit anpassen.

Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life erklärt dazu: "Wir sind stolz darauf, dass unsere finanzielle Stabilität, unser effektives Vertriebsnetzwerk, die wachsende Zahl zufriedener Kunden und innovative Ansätze zur Vermögensbildung uns auch 2023 einen Wachstumssprung ermöglicht haben."

Für die Zukunft sieht sich der Versicherer gut aufgestellt und will das Neugeschäft insbesondere im deutschen Markt mit innovativen Produkten und einem hybriden Vertriebsansatz weiter ausbauen. Aron Veress: "Es ist unsere Philosophie, Kunden und Vermittler selbst entscheiden zu lassen, welches Vergütungsmodell für sie sinnvoll ist und nach welchen Kriterien ihr Portfolio zusammengestellt wird. Wir möchten mit unseren Produkten und Services die Basis für eine vertrauensvolle und beständige Zusammenarbeit im Sinne des Kunden schaffen."

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge-und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet, mit Sitz in Ruggell, Liechtenstein. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 120 Mitarbeitende beschäftigt.

Original-Content von: Liechtenstein Life Assurance AG, übermittelt durch news aktuell