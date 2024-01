Jochen Schweizer GmbH

Ab in den Schnee! - Die beliebtesten Winterwonder-Erlebnisse

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Winter ist schon was Herrliches, besonders wenn das Wetter mitspielt! Denn dann zieht es uns alle nach draußen in den Schnee! Egal, ob nun mit Kufen, Ski oder Snowboard unter den Füßen oder dem Schlitten unter dem Po! Doch was sind eigentlich die beliebtesten Winter-Erlebnisse der Deutschen? Das verrät jetzt eine aktuelle repräsentative Studie vom Erlebnisexperten Jochen Schweizer. Meine Kollegin Jessica Martin kennt die Ergebnisse.

Sprecherin: Die Wintersportzeit ist in vollem Gang und auch die Deutschen werden da gerne aktiv, erklärt Paul Dennerlohr vom Erlebnisexperten Jochen Schweizer.

O-Ton 1 (Paul Dennerlohr, 18 Sek.): "Die Meisten der Befragten gehen tatsächlich gerne Eislaufen, dicht gefolgt dann vom Skifahren, aber auch die etwas ruhigeren Varianten wie zum Beispiel Langlauf und Schneeschuhwandern sind durchaus sehr beliebt. Was auffällt: Den meisten - nämlich 39 Prozent - ist es sehr wichtig, in der Natur zu sein und das Winterwetter in vollen Zügen zu genießen."

Sprecherin: Deshalb verwundert es auch kaum, dass die Studie den berühmt berüchtigten Winterblues nicht bestätigen kann.

O-Ton 2 (Paul Dennerlohr, 24 Sek.): "Über ein Viertel der Befragten ist gut drauf und verbringt gerne aktive Zeit draußen. Klar gibt es auch einige, die leichte depressive Verstimmungen im Winter haben. Da gibt es aber einen ganz cleveren Trick: Einfach den Sommerurlaub planen, um so dem Stimmungstief entgegenzuwirken. 27 Prozent der Deutschen sind einfach trotz der Kälte draußen, denn auch der Winter hält ja genügend Möglichkeiten bereit, der Kälte zu trotzen und die eisige Natur in ihrer Schönheit zu erleben."

Sprecherin: Wer mal keine Lust auf die Standard-Ski oder Schlittenfahrt hat, schwingt sich einfach diesen Winter aufs Schneemobil.

O-Ton 3 (Paul Dennerlohr, 29 Sek.): "Das macht jede Menge Spaß, denn so ein Gefährt hat ordentlich PS. Ein Guide zeigt dann noch die wichtigsten Kniffe mit dem Fahrzeug und dann kann das Winterabenteuer auch schon losgehen. Wer da lieber die eigene Muskelkraft aber nutzen will, für den sind die Skitouren das Beste. Hier ist schon der Weg bergauf das Ziel und man kommt ordentlich aus der Puste. Doch der Weg lässt sich frei wählen und es warten dann wunderschöne Winterlandschaften und ein toller Ausblick auf einen. Die ganze Anstrengung bergauf wird dann wieder entlohnt, wenn es - mit etwas Glück - durch unbefahrenen Pulverschnee ins Tal geht."

Sprecherin: Ein absolutes Highlight ist natürlich auch eine Übernachtung im Iglu.

O-Ton 4 (Paul Dennerlohr, 19 Sek.): "Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine coole Nacht. In über 2.000 Meter Höhe sind da Iglus errichtet in denen man sich einmieten kann. Frieren muss hier natürlich keiner, denn abends wird im Gastro-Iglu ein feines Käsefondue serviert und danach warten warme Schlafsäcke und Felle. So lässt sich in die Eiswelt richtig eintauchen und man kann die Nacht in einer außergewöhnlichen Umgebung verbringen."

Abmoderationsvorschlag: Für alle, die noch auf der Suche nach einem Wintererlebnis sind: Unter jochen-schweizer.de finden Sie viele inspirierende Ideen!

