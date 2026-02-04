NORMA

Zum Würzen empfohlen: Jodsalz mit Fluorid der NORMA-Eigenmarke FEINE PRISE im ÖKO-TEST 02/2026 mit "gut" bewertet

Top-Ergebnis im Vergleich mit anderen Discountern, Supermärkten und sogar Bioläden

Bild-Infos

Download

Fürth (ots)

Geschmack, Inhalt und Preis überzeugen: Beim unabhängigen Test von 20 jodierten Speisesalzen, einige davon mit Fluorid-Zusatz, konnte das NORMA-Produkt der Eigenmarke FEINE PRISE mit dem Gesamturteil "gut" überzeugen. Besonders bemerkenswert der Preis von nur 29 Cent pro 500 Gramm. Ein weiterer Beleg für die hohe Qualität des NORMA-Sortiments - zu dauerhaft günstigen Preisen!

NORMA-Salz sorgt für mehr Geschmack und wichtige Mikronährstoffe

Beim FEINE PRISE Jodsalz mit Fluorid aus dem NORMA-Regal handelt es sich um ein Siedesalz, das aus unterirdischen Salzvorkommen in Deutschland gewonnen wird. Jodiertes Speisesalz wird laut ÖKO-TEST unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Ergänzung zu einer jodhaltigen Kost empfohlen.

Getestet wurden insgesamt 20 jodierte Speisesalze aus Discountern, Super- und Drogeriemärkten sowie Bioläden. Das NORMA-Produkt erzielte das Gesamturteil "gut". Auch das Testergebnis bei den Inhaltsstoffen lautet "gut"; bei der weitergehenden Untersuchung erhielt das Salz von FEINE PRISE sogar das Prädikat "sehr gut".

Erneut beweist NORMA damit, dass Kundinnen und Kunden auch im Discounter-Regal hochwertige Produkte erwarten dürfen - ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell