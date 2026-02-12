NORMA

Wein, Whiskey, Sekt und Knabbereien: NORMA senkt pünktlich zum Fasching die Preise auf eine Vielzahl an Artikeln um bis zu 10 Prozent

Süffig gut und lecker nussig

Nürnberg (ots)

Qualitäts-Wein zu Discount-Preisen gibt's bei NORMA. Der fränkische Lebensmittelhändler ist bekannt für gute Tropfen und ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: Ab sofort sind viele Weine, Sekt und Whiskey dauerhaft günstiger zu haben. Kundinnen und Kunden sparen jetzt beim Kauf hochwertiger alkoholischer Getränke bis zu 9 Prozent. So kostet der Sekt Piccolo halbtrocken von SCHLOSS HOHENLAUF in der 600-Milliliter-Flasche nur noch 2,99 EUR - statt zuvor 3,29 Euro. Beim Bourbon Whiskey von OLD FELLOW spart man ab sofort sogar 50 Cent pro Flasche. Wer zum Drink etwas zum Knabbern will, kann direkt noch bei den Cashewkernen oder dem Nuss-Frucht-Mix zugreifen. Denn auch bei den Produkten von ARDILLA lässt sich ab heute dauerhaft sparen. Bei den zahlreichen Preissenkungen, die NORMA alleine in diesem Jahr für seine Verbraucherinnen und Verbraucher möglich gemacht hat, ging es bislang größtenteils um Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Jetzt legt NORMA mit einer weiteren, dauerhaften Weitergabe von Preisvorteilen nach und macht dabei auch vor dem häufig ausgezeichneten Wein- und Alkohol-Segment keinen Halt. Weit mehr als 75 Produkte wurden so beim Discounter innerhalb von nur sechs Wochen reduziert. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): SCHLOSS HOHENLAUF Sekt Piccolo halbtrocken 600 ml Bislang: 3,29 EUR Jetzt: 2,99 EUR Dornfelder Rhh. / Pfalz Qualitätswein 0,75 l Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,29 EUR Dornfelder Spätburgunder QbA 1 l Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,69 EUR Dornfelder Pfalz QbA 0,75 l Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,29 EUR Riesling Rhh. / Pfalz Qualitätswein 1 l Bislang: 2,89 EUR Jetzt: 2,79 EUR EUGEN SPÄTH Württemberger Trollinger mit Lemberger QbA 1 l Bislang: 4,29 EUR Jetzt: 3,99 EUR KAISERSTÜHLER Spätburgunder Rotwein Qualitätswein 0,75 l Bislang: 2,69 EUR Jetzt: 2,49 EUR OLD FELLOW Bourbon Whiskey 0,7 l Bislang: 9,49 EUR Jetzt: 8,99 EUR HIGHLAND RIVER Scotch Whiskey 0,7 l Bislang: 8,29 EUR Jetzt: 7,99 EUR GLÉNDRIFT Irish Whiskey 0,7 l Bislang: 11,39 EUR Jetzt: 10,99 EUR OLD FLAG Irish Whiskey 0,7 l Bislang: 11,39 EUR Jetzt: 10,99 EUR FEEL GOOD Falafel / Gemüsebällchen 200 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR ARDILLA Cashewkerne 200 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,89 EUR ARDILLA Nuss-Frucht-Mix 200 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,39 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

