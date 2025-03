Lidl

Beste vegane Käse-Alternative gesucht

Lidl und sein neuer Kooperationspartner ProVeg veranstalten einen Wettbewerb für Start-ups

Alternativen für Gouda, Camembert und Co. - Gemeinsam mit ProVeg Incubator, dem Gründerzentrum der Ernährungsorganisation ProVeg, sucht Lidl in Deutschland den besten veganen Ersatz für Käse. Für den Wettbewerb können sich Start-ups aus ganz Europa und weiteren Ländern ab 18. März bis zum 27. April bewerben. Vorrausetzung ist, dass die Käse-Alternativen eine EU-Marktzulassung haben. Darüber hinaus können Jungunternehmer mit innovativen Technologien oder Zutaten am Wettbewerb teilnehmen, mit denen sich Käse-Alternativen herstellen lassen. Dabei sollte die Technologie beziehungsweise die Zutat marktfähig sein oder kurz davorstehen. Der Produktart sind keine Grenzen gesetzt: von Hart- über Scheiben- bis hin zu Weichkäse-Alternativen ist alles möglich.

Anhand von Kriterien wie Geschmack und Textur wählt ProVeg Incubator die zehn vielversprechendsten Bewerbungen aus, aus denen eine Jury den Sieger kürt. Teil des Gremiums ist neben Vertretern von Lidl in Deutschland und ProVeg Incubator auch Godo Röben, ein bekannter Experte für alternative Proteine.

Gewinnerprodukt wird Teil des Lidl-Sortiments

Mit der Aktion will Lidl in Deutschland nicht nur neue pflanzenbasierte Käse-Alternativen in den Lebensmitteleinzelhandel bringen. Ziel ist es auch, jungen Unternehmen den Marktzutritt zu erleichtern und auf ihr Erzeugnis aufmerksam zu machen. Das Gewinnerprodukt nimmt der Lebensmitteleinzelhändler unter der Lidl-Eigenmarke Vemondo für mindestens drei Monate in das Sortiment auf. "Eine Käse-Alternative mit Geschmack und in ansprechender Optik: Dafür braucht es innovative Ideen, die wir mit dem Wettbewerb entdecken und honorieren wollen. Zusammen mit unserem neuen Partner ProVeg Deutschland freuen wir uns auf interessante Start-ups und ihre Produkte", sagt Christoph Graf, Geschäftsleitungsmitglied der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Der Wettbewerb ist Teil einer langfristigen Partnerschaft mit ProVeg Deutschland. Seit Jahresbeginn arbeiten Lidl und die Ernährungsorganisation zusammen, um den Wandel zu einer zukunftsfähigen Ernährung aktiv mitzugestalten, indem das pflanzliche Sortiment ausgebaut und weiterentwickelt wird.

Proteinstrategie mit klarem Ziel bis 2030

Lidl in Deutschland verfolgt mit seiner Proteinstrategie das Ziel, bis 2030 den Anteil pflanzenbasierter Eiweißquellen im Sortiment auf 20 Prozent und den Anteil alternativer Molkereiprodukte auf zehn Prozent zu erhöhen. Bereits Anfang 2023 hat sich Lidl im Rahmen seiner Strategie für Bewusste Ernährung an den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Planetary Health Diet orientiert und als erster Händler in Deutschland den Anteil tierischer Proteinquellen im Vergleich zu pflanzenbasierten Eiweißlieferanten in seinem Sortiment ermittelt und offengelegt. Im Oktober 2023 folgte die Preisoffensive: Nahezu alle Produkte der veganen Lidl-Eigenmarke Vemondo kosten gleich viel wie deren tierische Pendants und sind bewusst im direkten Umfeld platziert. Der Verkauf veganer Artikel ist seit der Preisanpassung um über 30 Prozent gestiegen. Aktuell sind bei Lidl über das Jahr verteilt rund 1000 mit dem V-Label gekennzeichnete vegane Artikel erhältlich.

Der Wettbewerb für vegane Käse-Alternativen und die Kooperation mit ProVeg markieren den nächsten Schritt in der Proteinstrategie. "Lidl in Deutschland hat erfolgreich bewiesen, dass sich die Attraktivität von pflanzlichen Alternativprodukten über eine Reihe von Hebeln steigern lässt. Damit hat Lidl einen entscheidenden, positiven Beitrag zu einem zeitgemäßen Ernährungssystem geleistet", so Matthias Rohra, Geschäftsführer von ProVeg in Deutschland. "ProVeg freut sich, Lidl auf diesem zukunftsweisenden Weg zu begleiten."

Gleichzeitig ist Lidl in Deutschland überzeugt, dass das Sortiment an pflanzenbasierten Proteinquellen zum gewohnt günstigen Lidl-Preis dank der Kooperation mit ProVeg zukünftig noch attraktiver und schmackhafter für Veganer, Vegetarier und Flexitarier sein wird.

