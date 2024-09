ZDF

Montag, 2. September 2024, 19.25 Uhr

ZDF spezial

Sachsen und Thüringen unregierbar?

Schwierige Regierungsbildung nach den Wahlen

Tag eins nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Vieles ist unklar, aber fest steht: Die Regierungsbildung wird in beiden Bundesländern kompliziert. Die AfD wird in Thüringen stärkste Kraft, und das BSW sieht sich als Machtfaktor in Deutschland. Das "ZDF spezial" ordnet die Ergebnisse am Tag nach den Wahlen mit Experten ein. Antje Pieper spricht unter anderen mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla, BSW-Chefin Sahra Wagenknecht und Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen.

