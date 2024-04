ARD Mediathek

ARD Streaming Update: ARD Mediathek startet mit Rekordwerten ins Jahr 2024

Erfolgreicher Start ins Jahr für die ARD Mediathek: Mit einem Plus von 27 Prozent im ersten Quartal konnte sie ihr Nutzungsvolumen gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Im Schnitt streamten die Nutzerinnen und Nutzer täglich rund 3,3 Millionen Stunden Videos in der ARD Mediathek. Besonders beliebt waren beim Publikum fiktionale Mehrteiler, allen voran die achtteilige Mystery-Thriller-Serie "Oderbruch" (ARD Degeto) mit 10,5 Millionen Streamviews. "Haus aus Glas" (WDR/ARD Degeto/arte/BR), eine sechsteilige Serie über eine Familie im Ausnahmezustand lag mit 7,8 Millionen nur dicht dahinter, gefolgt von der rasanten Bankräuberstory "TESTO" (ARD Degeto), deren sieben Folgen zusammen 7,4 Millionen Mal abgerufen wurden. Spitzenwerte auch bei den ARD-Dokumentationen: Die Doku "Beckenbauer" (BR) über den Ausnahmefußballer, den alle nur den "Kaiser" nannten, wurde bislang 2,1 Millionen Mal abgerufen. Drei 90-minütige Dokumentarfilme, die aktuelle Themen der Zeit aufgreifen, punkteten ebenso beim Streaming-Publikum: "Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten" (MDR/rbb/BR) konnte 1,2 Millionen Abrufe verbuchen, "Becoming Nawalny - Putins Staatsfeind Nr. 1" (rbb/arte) 1,0 Millionen und "20 Tage in Mariupol" (SWR) 0,8 Millionen. Der bewegende Film wurde in der Kategorie als "Bester Dokumentarfilm" jüngst mit einem Academy Award ("Oscar") ausgezeichnet. Auch die regionale Doku-Serie "Raus aufs Land" (rbb/HR) hat sich mit 1,0 Millionen Abrufen für die zweite Staffel sehr gut entwickelt. "Die ARD Mediathek ist mit Vielfalt erfolgreich - von der Oscar-prämierten internationalen Dokumentation bis zur Mystery-Serie", so Channelmanagerin Sophie Burkhardt. "Besonders freut es uns, dass wir mit "Raus aufs Land" zeigen können, dass regionale Formate zum Erfolg der Mediathek beitragen." Die ARD Mediathek erreicht täglich 2,8 Millionen Menschen und ist damit das reichweitenstärkste Streaming-Portale der deutschen Fernsehsender. ardmediathek.de

