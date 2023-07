ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

Woche 31/23 Freitag, 04.08. Bitte Programmänderung beachten: 2.00 Leschs Kosmos Satelliten – Spione im All? Deutschland 2022 „Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis“ entfällt (weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 32/23 Sonntag, 06.08. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Manganknollen vom Meeresgrund - Goldrausch im Pazifik Deutschland 2018 „Leschs Kosmos: Dürre Zeiten: Der Kampf ums Wasser“ entfällt „planet e.: Reiselust – Klimafrust: Tourismus in Zeiten des Klimawandels“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 07.08. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Andrew Tate?“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 11.08. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 „Ermittler! - Am helllichten Tag“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)

