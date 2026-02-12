NORMA

200 DLG-Medaillen auf der BIOFACH 2026: NORMA zum 17. Mal in Folge Bio-Gesamtsieger

Mit BIO SONNE Deutschlands bester Bio-Händler

Nürnberg (ots)

Ein Beleg für Kontinuität in Qualität, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit: Mit insgesamt 200 Medaillen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat NORMA auf der diesjährigen BIOFACH seine unumstrittene Spitzenposition erfolgreich verteidigt. So wurde der Fürther Lebensmittelhändler auf der Weltleitmesse für Bio-Produkte erneut als bester Bio-Händler Deutschlands ausgezeichnet, und das bereits zum 17. Mal in Folge. 177-mal Gold, 18-mal Silber und 5-mal Bronze für Produkte der NORMA-Eigenmarke BIO SONNE - so die eindrucksvolle Bilanz der BIOFACH 2026.

NORMA und BIO SONNE - Pioniere für Nachhaltigkeit

Die Eigenmarke BIO SONNE wird in den NORMA-Filialen bereits seit 2006 angeboten; die Vielfalt der innovativen Produkte ist seitdem kontinuierlich gewachsen. BIO SONNE hat maßgeblich dazu beigetragen, Bio-Lebensmittel auch im Discount-Bereich zu etablieren und damit für möglichst viele Kunden und Kundinnen zugänglich und erschwinglich zu machen. Zugleich setzt NORMA schon seit Langem konsequent auf Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen: Neben dem steten Ausbau des Bio-Anteils im Sortiment wächst auch die Zahl regionaler Zulieferer, was einen positiven Effekt auf die Lieferwege und so auch auf die Umweltbilanz hat.

Bei der festlichen Preisverleihung am 12. Februar 2026 waren sowohl Vorstand und Geschäftsleitung als auch Vertreterinnen und Vertreter der Einkaufsleitung und des Einkaufs von NORMA präsent. Die Unternehmensleitung zeigte sich erfreut über den erneuten Erfolg: "Die diesjährigen 200 Medaillen sind wieder etwas ganz Einzigartiges für uns. Wir werden uns keinesfalls auf unseren Lorbeeren ausruhen. Vielmehr ist auch dieser Sieg für uns wieder Bestätigung und zugleich Ansporn, unser Engagement für Bio, Umwelt und Nachhaltigkeit fortzuführen und auszubauen."

Bei der BIOFACH 2026 standen mit mehr als 2.500 Ausstellern gut 35.000 Fachbesucherinnen und -besuchern Produkte, Entwicklungen, Trends und Herausforderungen rund um das Thema "Bio" im Mittelpunkt. NORMA präsentierte sich gewohnt selbstbewusst und konnte ihre Arbeit, ihre gesamte Bio-Strategie und die bereits gesammelten Erfolge dem Fachpublikum aus aller Welt präsentieren.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

