Neue Folge von "Das Literarische Quartett"

Mainz

Thea Dorn lädt zum nächsten "Literarischen Quartett" ein: Ihre Gäste sind die Literaturkritikerin Iris Radisch, der Philosoph Wolfram Eilenberger und der Schriftsteller Hilmar Klute. Zusammen mit Thea Dorn debattieren sie über drei aktuelle Neuerscheinungen von Rachel Kushner, Nell Zink und Emmanuel Carrère, sowie – aus Anlass seines 150. Geburtstages – über ein Schlüsselwerk von Thomas Mann. In Web und App des ZDF ist "Das Literarische Quartett" ab Mittwoch, 14. Mai 2025, 10.00 Uhr, zu sehen, im ZDF am Freitag, 16. Mai 2025, um 23.00 Uhr.

"Das Literarische Quartett" diskutiert im Rang-Foyer des Berliner Ensembles über "Ich lebe und ihr seid tot. Die Parallelwelten des Philip K. Dick" von Emmanuel Carrère, über "See der Schöpfung" von Rachel Kushner, "Sister Europe" von Nell Zink und "Der Zauberberg" von Thomas Mann.

Das nächste "Literarische Quartett" wird am Freitag, 12. September 2025, ausgestrahlt.

