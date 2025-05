ZDF

ZDF: "Terra X: Harald Lesch" und "37°" über Haustiere

Rund 34 Millionen Tiere leben in deutschen Haushalten, davon zirka 15 Millionen Katzen und zehn Millionen Hunde. Wie ist es um das Verhältnis zwischen Mensch und Tier bestellt? Und was passiert, wenn das Leben des lieb gewonnen Haustiers seinem Ende entgegengeht? Mit diesen Fragen beschäftigen sich zwei Sendungen im ZDF: "Terra X: Harald Lesch … und Hund, Katze, Mensch" befasst sich aus wissenschaftlicher und historischer Perspektive mit dem Verhältnis der Menschen zu ihren Haustieren und fragt auch, ob ihre Haltung angesichts von Qualzucht nicht Tierquälerei ist. Im ZDF-Streaming ab Dienstag, 13. Mai 2025, 10.00 Uhr, und im ZDF am selben Abend um 22.45 Uhr. Die ZDF-Reportagereihe "37°" begleitet in "Wenn Haustiere alt werden – Moppis letzter Sommer" Menschen, die sich mit dem bevorstehenden Tod ihrer Haustiere auseinandersetzen müssen. Im ZDF-Streaming ab Dienstag, 20. Mai 2025, 8.00 Uhr, und am selben Tag um 22.15 Uhr im ZDF.

Terra X: Harald Lesch … und Hund, Katze, Mensch

Der Hund gilt als "bester Freund des Menschen", wobei vor allem der Mensch von dieser Freundschaft profitiert: Die Vierbeiner unterstützen als Assistenzhunde im Alltag und erschnüffeln beispielsweise Krebs im Frühstadium. Auch die Katze steht den Menschen zur Seite – Katzen machen einfach glücklich, wie Forscherinnen und Forscher nachweisen konnten. Doch manche Tierschützer stellen das Prinzip Haustier grundsätzlich infrage. Obwohl Qualzucht in Deutschland verboten ist, bekommt man sie nicht in Griff. Harald Lesch wirft einen kritischen Blick auf die lange Geschichte zwischen Mensch und Haustier, fragt, ob der Mensch seiner Verantwortung Haustieren gegenüber wirklich gerecht wird, und ordnet ihre heutige Beziehung ein. Im Film kommt unter anderem die Ägyptologin Roxane Bicker zu Wort. Ein ausführliches Gespräch mit ihr ist ab Dienstag, 13. Mai 2025, im ZDF-Streaming abrufbar.

37°: Wenn Haustiere alt werden – Moppis letzter Sommer

Beim Kauf denkt kaum ein Besitzer oder eine Besitzerin daran, was passiert, wenn Hund, Katze und Co. älter werden. Wie bewältigen die Halter und Halterinnen die letzte Lebensphase und den Abschied? Auf sie kommen viele Herausforderungen zu, wenn ihr Tier hilfsbedürftig, krank und damit auch teuer wird. Die Reportagereihe begleitet Marion, die auf einen glücklichen letzten Sommer mit ihrer 24-jährigen Katze Moppi hofft, und Hündin Mila macht Besitzerin Carmen und ihrer Familie Sorgen wegen immer neuer Beschwerden. Ab Dienstag, 20. Mai 2025, 8.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am selben Tag um 22.15 Uhr im ZDF.

Beide Sendungen werden mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

