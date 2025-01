softgarden

Bewerberblick auf 2025: Optimismus trotz Krise

softgarden-Umfrage zeigt gemischte Erwartungen ans neue Jahr.

Sich verschärfende internationale Krisen und politische Instabilität, trotzdem eine positive wirtschaftliche Gesamtentwicklung. Steigende Arbeitslosigkeit bei grundsätzlich guten Chancen für Jobkandidaten. Der Bewerberblick auf 2025 fällt widersprüchlich, aber optimistisch im Hinblick auf die eigenen Jobaussichten aus. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von softgarden, für die 4.505 Bewerbende befragt wurden.

Was erwarten Bewerbende vom Jahr 2025? Wie blicken Sie auf das vergangene Jahr zurück? Diese Fragen stehen im Zentrum einer aktuellen Kurzumfrage von softgarden, die an der Jahreswende 2024/2025 durchgeführt wurde.

Zunehmende Krisen, positive wirtschaftliche Entwicklung

72,4 % glauben, dass sich 2025 die internationale Krisenlage eher verschärft als entspannt, 53,2 % gehen eher von einer abnehmenden als von einer zunehmenden politischen Stabilität in Deutschland aus. Überraschend fällt vor diesem Hintergrund die Erwartung an die wirtschaftliche Entwicklung aus: 60,9 % rechnen mit einer positiven wirtschaftlichen Gesamtentwicklung in Deutschland, 39,1 % dagegen mit einer negativen.

Kein grundsätzlicher Wandel am Arbeitsmarkt

51,5 % erwarten, dass die Arbeitslosigkeit steigt, nur 48,5 %, dass sie sinkt. Interessanterweise sind dennoch 69,6 % davon überzeugt, dass der Arbeitsmarkt 2025 grundsätzlich kandidatenfreundlich bleibt - mit guten Chancen für Jobsuchende. Nur 30,4 % gehen dagegen davon aus, dass Arbeitgeber 2025 "wieder am längeren Hebel" sitzen werden. Diese Einschätzung findet sich in der persönlichen Position auf dem Arbeitsmarkt wieder. 68,7 % der Bewerbenden sind aktuell auf dem Jobmarkt aktiv, weil sie nach besseren Arbeitgebern oder Jobs suchen.

Optimistischer Blick auf 2025 trotz Krisen

Der persönliche Blick auf die Berufsaussichten und Einkommensmöglichkeiten im Jahr 2025 fällt zum Großteil ausgesprochen positiv aus: 57,4 % rechnen beruflich mit einer persönlich "sehr guten" Entwicklung, weitere 33,6 % mit einer "guten". Die drei Krisenfaktoren, die aus Sicht der Bewerbenden 2025 am ehesten negative Auswirkungen auf die Berufsaussichten und Einkommensmöglichkeiten im Jahr 2025 haben werden, sind Kriege und internationale Krisen (54,9 %), strukturelle Krisen in der eigenen Branche (41,5 %) sowie der Klimawandel (33,3 %).

Wahlen in Deutschland und Jobaussichten

Im Zusammenhang mit den Wahlen und einem möglichen Regierungswechsel in Deutschland rechnen dagegen nur 18,9 % mit negativen und 37,0 % mit positiven Auswirkungen auf die eigene Berufssituation. Eine relative Mehrheit von 44,2 % geht jedoch davon aus, dass dieser Faktor "keine Auswirkungen" hat.

Bilanz für 2024: verhalten positiv

Die persönliche Bilanz für 2024 fällt verhalten positiv aus: Beruflich lief es nach Angaben einer knappen Mehrheit von 53,5 % "gut" oder "sehr gut". Für 29,5 % war 2024 beruflich jedoch nur "ganz o. k.", für 17,0 % sogar "schlecht" oder "sehr schlecht". Auch der Unterschied zur Einschätzung der Verhältnisse im Privaten zeigt jedoch, dass die Krise im vergangenen Jahr in der Arbeitswelt angekommen ist. Was das Private angeht, ziehen 71,8 % für das Jahr 2024 eine positive Bilanz.

Krise auf dem Jobmarkt angekommen

Zahlreiche Kommentare zeigen konkret, warum es für viele 2024 beruflich nicht ganz so rund lief. Dort ist von Insolvenzen, Standortschließungen und Jobverlust ebenso die Rede wie von einem steigenden Aufwand für Bewerbungen. "Viel zu viele Bewerbungen auf die gleiche Stelle, dadurch haben Unternehmen die Auswahl und Bewerber*innen den Nachteil", heißt es in einem Kommentar.

