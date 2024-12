Khatrao Consulting GmbH

Sprechtechnik, Aufnahme und Kundengewinnung: Ihr Weg zum Hörbuchsprecher mit der Golden Voice Academy

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Mit der eigenen Stimme zum Erfolg – was für die meisten Menschen wie ein unerreichbarer Traum klingt, wird mit der Golden Voice Academy täglich zur Realität: So ebnet sie ambitionierten Quereinsteigern und bereits erfahrenen Sprechern den Weg in eine erfüllende Karriere als Hörbuchsprecher. Wie das funktioniert und welche Resultate damit wirklich möglich sind, erfahren Sie hier.

Eine ausdrucksstarke Stimme und ein Faible für das Gesprochene lassen viele Menschen davon träumen, als Sprecher beruflich Fuß zu fassen. Dennoch schrecken die vermeintlich hohen Einstiegshürden und Unsicherheiten nicht wenige von ihnen ab. Mit ihrem umfassenden Ausbildungsprogramm schafft die Golden Voice Academy genau dabei Abhilfe und bietet ihren Teilnehmern einen klaren Fahrplan zum Erfolg. "Wir erleben immer wieder, dass eigentlich talentierte Menschen ihre Träume nicht weiter verfolgen – und das nur aufgrund unbegründeter Vorurteile und fehlerhafter Glaubenssätze", verrät Patrick Khatrao, Gründer und Geschäftsführer der Golden Voice Academy. "Dabei stünden ihnen mit den richtigen Werkzeugen und dem passenden Mindset sämtliche Türen offen."

"Unsere Kurse richten sich daher an all jene, die ihre Stimme zu ihrer beruflichen Identität machen wollen – völlig unabhängig von ihren Vorerfahrungen", führt der erfahrene Sprecher weiter aus. "Dabei lernen unsere Teilnehmer nicht nur, ihre Stimme optimal einzusetzen, sondern auch, wie sie mit ihr gezielt Kunden gewinnen." Dass der erhoffte Erfolg auf dieser Basis immer möglich ist, weiß Patrick Khatrao aus eigener Erfahrung: Als langjähriger Sprecher hat er selbst den Weg vom Quereinsteiger zur bekannten Stimme gemeistert. Heute hören monatlich über 100.000 Menschen seine Arbeiten in Hörbüchern, Voiceovers und Werbespots. Mit der Golden Voice Academy vermittelt er diese Expertise weiter – durch ein hochkarätiges Netzwerk von Coaches, technisches Know-how und persönliche Betreuung.

Vom Talent zur Profi-Stimme: Was Interessenten von der Ausbildung bei der Golden Voice Academy erwarten können

Die Ausbildung der Golden Voice Academy ist ein umfassendes Programm, das auf drei zentralen Säulen basiert: Sprechtechnik, Aufnahmeverfahren und Kundengewinnung. Dabei lernen Teilnehmer, ihre Stimme optimal einzusetzen – sei es durch präzise Betonung, den gezielten Aufbau von Spannung oder eine klare Artikulation. Gerade für Quereinsteiger, die oft unsicher sind, wie sie ihre Stimme effektiv nutzen können, bietet dieser Ansatz die nötige Grundlage für künftige Erfolge. Doch damit nicht genug: Die Teilnehmer erhalten ergänzend dazu detailliertes Wissen darüber, wie sie mit der richtigen Technik professionelle Aufnahmen erstellen können – selbst ohne technische Vorkenntnisse.

Patrick Khatrao und sein Team setzen dabei auf die Unterstützung hochkarätiger Experten wie Matthias Beier, Deutschlands teuerstem Schauspielcoach, sowie Sprechtrainern der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zudem stehen für alle Anliegen Mindset-Coaches und erfahrene Audio-Ingenieure bereit. Abgerundet wird das Angebot durch einen exklusiven Mitgliederbereich mit Tutorials, Checklisten und einem VIP-Support, der rund um die Uhr zur Verfügung steht.

"Durch die Kombination aus flexiblen Schulungen, täglichen Workshops und einer starken Community werden die Teilnehmer optimal auf den Einstieg in die Sprecherbranche vorbereitet", fasst Patrick Khatrao zusammen. "Das Beste dabei: Selbst Menschen mit wenig Zeit, wie Alleinerziehende, können die dreimonatige Ausbildung dank der flexiblen Zeiteinteilung erfolgreich abschließen."

Sprecherkarrieren im Fokus: Diese Erfolge sind mit der Golden Voice Academy wirklich möglich

Was auf dieser Basis in der Praxis möglich ist, zeigen auch die zahlreichen Erfolgsgeschichten der Golden Voice Academy: So begann etwa Branchenneuling Chris Lampert seine Reise unter der Anleitung von Patrick Khatrao und erzielte in kürzester Zeit erstaunliche Ergebnisse. Nach nur vier Wochen konnte er sich drei Hörbuchaufträge sichern, die ihm nicht nur den Einstieg in die Branche ermöglichten, sondern auch seine Investition in die Ausbildung schnell amortisierten. Für ihn bedeutete dies nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch die Erfüllung eines lang gehegten Traums, beruflich als Sprecher tätig zu sein.

Ebenso beeindruckend ist die Geschichte von Ilona Lindenbauer, einer Sängerin aus Salzburg, die jahrelang in einer hochrangigen Marketingposition tätig war. Sie suchte nach einer Möglichkeit, ihre Stimme auf professionellem Niveau einzusetzen, und fand in der Golden Voice Academy die für sie ideale Lösung: Dank der intensiven Betreuung und des fundierten Wissens konnte sie bereits zahlreiche Aufträge an Land ziehen – darunter über 30 Synchronvideos, mehr als zehn Werbespots und zwei Hörbücher. Beide Geschichten unterstreichen, dass es nie zu spät ist, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen. "Jeder, der bereit ist, an sich zu arbeiten und seine Träume zu verfolgen, kann Großes erreichen – dabei wollen wir jeden unserer Kunden unterstützen", betont Patrick Khatrao abschließend.

Sie wollen Ihre Stimme zu Geld machen und sich auf Basis bewährter Konzepte als Hörbuchsprecher selbstständig machen? Dann melden Sie sich jetzt bei Patrick Khatrao und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!

Original-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell