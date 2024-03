Baierbrunn (ots) - Migräne kommt bei Kindern häufig vor. Bis zu jedes zehnte Kind ist davon betroffen, sagt Dr. Michaela Bonfert, die in München am Dr. von Haunerschen Kinderspital das Pädiatrische Kopfschmerzzentrum leitet: "Trotzdem wird Migräne häufig erst spät erkannt." Worauf Eltern achten sollten und was sie tun können, zeigt das Apothekenmagazin "ELTERN". Migräne auf keinen Fall bagatellisieren Migräne ...

mehr