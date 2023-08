MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Im MDR und bereits ab 30. August in der ARD Mediathek: Fünf Jahre „Olafs Klub“ und zehn neue Folgen Comedy satt

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Seit 2019 ist Comedian Olaf Schubert Gastgeber von „Olafs Klub“. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich nun auf zehn neue Folgen freuen – ab 30. August in der ARD Mediathek und ab 2. September immer samstags im MDR-Fernsehen. In der Mixed-Show ulkt Schubert jeweils 45 Minuten lang mit seinen prominenten Gästen. Zwischen Satire und Comedy ist alles dabei, was lustig ist und gute Laune macht.

Fünf Jahre „Olafs Klub“. Wie konnte das passieren? Wer sind die Verantwortlichen? Und wie soll es weitergehen? Auf all diese Fragen gibt es wie immer keine Antworten. Stattdessen: Späße, Comedy, stellenweise sogar kurz vor Kabarett – mit Anspruch und Relevanz. Dazu jede Menge: „Deeptalk“ mit Olaf. Zum Jubiläum wird mit den besten Comedians der Welt aus Deutschland (und Oberösterreich) die Internationale Leistungsschau der Witze gefeiert.

Lachen bis der Schubert kommt …

Unter der lacherprobten Leitung des hochverehrten „Zentralolafs“ wird gelacht bis der Schubert kommt.

Zum Staffelstart begrüßt Schubert unter anderem den Kämpfer für mehr Fressefreiheit Ingmar Stadelmann, die überraschend germanophile Negah Amiri, die Gebärdenbrüder Lustig – Okan Seese und Archie Clapp, die sehr sehr gute Fee Badenius und TV-Witz-Legende Michael Mittermeier.

In der neuen Staffel werden ebenfalls zu Gast sein: Lisa Eckhart (9. September), Horst Evers (16. September), Anna Mateur (23. September), Bodo Wartke (30. September), Der Tod (14. Oktober), Zärtlichkeiten mit Freunden (28. Oktober), Maxi Gstettenbauer (11. November), Helene Bockhorst, (18. November) sowie Julius Fischer und Michael Hatzius (25. November).

Fotos sind abrufbar unter www.ard-foto.de.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell