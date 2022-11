CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Breher/Heil: Mehr Unterstützung und Schutz für Frauen in Deutschland und weltweit

Berlin (ots)

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Am morgigen Freitag ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Dazu erklären die frauenpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Silvia Breher, sowie die Vorsitzende der Gruppe der Frauen, Mechthild Heil:

Silvia Breher: "Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen mahnt uns, die Lage von Frauen weltweit und die Bedeutung ihrer Sicherheit und ihres Wohlergehens noch stärker in den Blick zu nehmen. Ukraine, Iran, Afghanistan - überall kämpfen mutige Frauen für ihr Land, ihre Sicherheit und ihre Freiheit. Ihnen gilt unsere Unterstützung und wir müssen alles daran setzen, Gewalt gegen Frauen auf der ganzen Welt zu bekämpfen und das Bestreben nach Freiheit und gleichen Rechten zu unterstützen. Dazu ist es essenziell, dass die Bundesregierung gemeinsam mit unseren Verbündeten endlich harte und wirksame Sanktionen gegen Russland und insbesondere gegen den Iran beschließt, die nicht ohne Weiteres umgangen werden können."

Mechthild Heil: "In Deutschland gibt es für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder bis heute keinen flächendeckenden, wirksamen Schutz, denn es gibt nicht genug Frauenhausplätze. Zudem ist der Zugang zu einem Frauenhaus stark vom Wohnort abhängig. Angesichts der Tatsache, dass jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexueller Gewalt betroffen ist, ist das erschreckend. Hier müssen wir schnell zu Verbesserungen kommen. Deshalb unterstützen wir das "Hilfetelefon gegen Gewalt". Unter der Telefonnummer 08000 116 016 erfahren Betroffene aller Nationalitäten in 18 Sprachen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr Unterstützung."

