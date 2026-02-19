NORMA

Jetzt geht's um die Wurst: NORMA reduziert im Februar die Preise auf Salami und Schinken um bis zu 11 Prozent

Bergsalami, Cabanossi, Kaminwurzerl und Co.

Bei NORMA geht's Schlag auf Schlag und für die Kundinnen und Kunden wird's günstiger und günstiger. Der fränkische Lebensmittel-Discounter senkt konsequent die Preise und legt gleich noch einmal nach: Ab sofort werden fünf weitere Produkte aus dem Wurstsortiment dauerhaft im Preis gesenkt. Allen voran die Bergsalami von ST. ALPINE in der 300-Gramm-Packung, die es jetzt bis zu 11 Prozent günstiger gibt. Mit der zehnten Preissenkung in den ersten sieben Wochen des Jahres legt NORMA im Markt deutlich vor: Rund 80 Produkte wurden bereits dauerhaft reduziert und dabei alle Einkaufsvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): TANNENHOF Schwarzwälder Schinken 375 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,79 EUR ST. ALPINE Kaminwurzerl 150 g Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR ST. ALPINE Bergsalami 300 g Bislang: 3,39 EUR Jetzt: 2,99 EUR GUT BARTENHOF Minisalamis luftgetrocknet 100 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR GUT BARTENHOF Mini-Cabanossi mild / Käse 250 g Bislang: 2,89 EUR Jetzt: 2,79 EUR GUT BARTENHOF Edelsalami 650 g Bislang: 5,99 EUR Jetzt: 5,79 EUR Adler Landjäger 160 g Bislang: 2,15 EUR Jetzt: 2,05 EUR Marke der Bauern Mettenden 300g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,69 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

