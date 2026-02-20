NORMA

16 Prozent günstiger als noch vor einem Jahr: NORMA reduziert 2026 die Preise auf Alltagslebensmittel deutlich

"Deutschlandkorb" bei NORMA noch günstiger

Nürnberg (ots)

Gute Nachrichten für alle, die beim Einkauf genau auf den Preis schauen: Der durchschnittliche Warenkorb beliebter Alltagslebensmittel wurde bei NORMA 2026 ein weiteres Mal günstiger! Für die insgesamt 17 Produkte des in der Politik breit diskutierten "Deutschlandkorbs" zahlen Kundinnen und Kunden des fränkischen Discounters in diesem Jahr gut 16 Prozent weniger als 2025. Grund dafür: Seit Jahresbeginn senkt der Discounter kontinuierlich die Preise im Lebensmittelsortiment und gibt alle Vorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. In den ersten sechs Wochen des Jahres gab es bereits sieben Preisanpassungen nach unten - und das nicht punktuell, sondern dauerhaft. Damit reagiert NORMA auf die Bedürfnisse vieler Haushalte, die beim Einkaufen genau aufs Budget achten und dennoch keine Kompromisse bei der Qualität machen möchten.

Der Deutschlandkorb von NORMA: Voller Geschmack und Top-Qualität

Ein durchschnittlicher Warenkorb mit wichtigen Lebensmitteln des täglichen Gebrauchs - darunter Butter, Saft, Käse, Nudeln, Joghurt und Kaffee - kostete 2025 bei NORMA 30,15 Euro. Da der Discounter seit Anfang des Jahres jedoch zahlreiche Artikel im gesamten Sortiment preislich angepasst hat, liegt der gleiche Warenkorb jetzt bei einem Gesamtpreis von nur noch 25,29 Euro. So sparen Verbraucherinnen und Verbraucher des Lebensmittelhändlers bei jedem durchschnittlichen Einkauf knapp fünf Euro und bekommen weiterhin beste Qualität und hervorragenden Geschmack. Wer ganz genau hinschaut, sieht schnell, wo es nach dem NORMA-Preisversprechen "Mehr fürs Geld" gibt: Die deutsche Markenbutter von LANDFEIN ist im Vergleich zu 2025 beispielsweise rund 60 Prozent günstiger geworden. Auch bei dem Hähnchen-Snack-Sortiment von TASTE TO GO sparen Kundinnen und Kunden etwa 20 Prozent. Die Pommes Frites von POTATO MASTER wurden um etwa 16 Prozent reduziert, ebenso wie die beliebten Premium Heringsfilets in Creme von FJORDKRONE, die rund 15 Prozent günstiger sind als im Vorjahr.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

