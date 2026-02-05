3sat

Die Berlinale in 3sat: Galas, Berichte und ein Dokumentarfilm

Vom 12. bis zum 22. Februar 2026 kommt in Berlin das Who's who der Filmwelt zusammen. 3sat begleitet die 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin in seinem Programm. Parallel dazu werden auf 3sat.de Sendungen zum Thema als Schwerpunkt angeboten. Die Eröffnungsgala ist in 3sat und in der 3satMediathek zu sehen, wo zum Abschluss des Festivals auch die Bären-Verleihung abrufbar sein wird. Aktuelle Berichterstattung von und über die Berlinale bieten das 3sat-Magazin "Kulturzeit", das "Berlinale-Studio" sowie "kinokino". Außerdem zeigt 3sat "Holding Liat", der 2025 mit dem Berlinale Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wurde.

Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" berichtet vom Festival

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, 19.20 Uhr, startet 3sat seine Berlinale-Berichterstattung in der "Kulturzeit": Vivian Perkovic berichtet live vom roten Teppich der Eröffnungsgala. Zum Interview trifft die 3sat-Moderatorin unter anderen Schauspielerin, Oscar-Gewinnerin und diesjährige Preisträgerin des Ehrenbären Michelle Yeoh. Außerdem stellt "Kulturzeit" den Eröffnungsfilm des Festivals "No good men" vor und besucht Sharbanoo Sadat, die Regisseurin der afghanischen Komödie, in ihrer Wahlheimat Hamburg.

Ab Freitag, 13. Februar 2026, setzt 3sat seine Berlinale-Berichterstattung in der "Kulturzeit" fort: werktäglich ab 19.20 Uhr im Format "Berlinale Zoom" mit aktuellen Hintergrundberichten vom Festival. Zum 40. Mal wird auf der Berlinale der Teddy verliehen – der Oscar des schwulen Kinos: "Kulturzeit" blickt daher auf die Highlights des queeren Kinos auf der diesjährigen Berlinale. Ferner zoomt "Kulturzeit" auf das stark vertretene politische Kino und den deutschen Film. Eine Bilanz des diesjährigen Festivals zieht die "Kulturzeit" im "Berlinale-Zoom" am Montag, 23. Februar 2026. Außerdem berichtet das Filmmagazin "kinokino" am Mittwoch, 18. Februar 2026, 21.40 Uhr, vom Festival.

Die Eröffnungsgala, die Preisverleihung und aktuelle Berichterstattung

Die Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele Berlin zeigt 3sat zeitversetzt in "Berlinale 2026: Die Eröffnung" am Donnerstag, 12. Februar 2026, ab 0.10 Uhr, in seinem Programm und sie wird in den Streaming-Portalen von 3sat und ZDF zu sehen sein. Bei der Gala im Berlinale Palast am Potsdamer Platz wird sich die Internationale Jury präsentieren, die Wettbewerbsfilme werden vorgestellt und der Goldene Ehrenbär wird an Michelle Yeoh verliehen. Zum Abschluss wird Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle das Festival gemeinsam mit Jury-Präsident Wim Wenders eröffnen. Die Berlinale-Preisverleihung ist am Samstag, 21. Februar 2026, im Laufe des Abends in der 3satMediathek und im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. Beide Veranstaltungen werden von Désirée Nosbusch moderiert.

Nach der Gala-Aufzeichnung begrüßt Filmexperte Knut Elstermann am Donnerstag, 12. Februar 2026, um 1.10 Uhr im "Berlinale-Studio" die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Berlinale Palast in 3sat. Er empfängt Stars, Filmschaffende und Kritiker, um über die Filme, Persönlichkeiten und Höhepunkte des diesjährigen Festivals zu sprechen. Weitere Ausgaben vom "Berlinale-Studio" zeigt 3sat am Samstag, 14. Februar 2026, um 1.05 Uhr sowie am Samstag, 21. Februar 2026, um 0.50 Uhr.

"Holding Liat" – Berlinale Dokumentarfilmpreis-Gewinner 2025 in 3sat

Liat und ihr Mann wurden beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 aus ihrem Kibbuz entführt. Filmemacher Brandon Kramer beginnt kurz danach, Liats US-israelische Familie mit seiner Kamera zu begleiten. Er ist dabei, wenn Liats Eltern bei aller Verzweiflung Strategien entwickeln, um eine Freilassung zu erwirken. Liats Vater Yehuda reist mit seinem Enkel, Liats Sohn, in die USA, um auf politischer Ebene Unterstützung zu gewinnen. Den Dokumentarfilm "Holding Liat" (USA 2025) von Brandon Kramer, der auf der 75. Berlinale mit dem Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wurde, zeigt 3sat am Montag, 9. Februar 2026, um 22.25 Uhr in Erstausstrahlung. Der Film steht bereits in der 3satMediathek zur Verfügung.

