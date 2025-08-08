Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Green Cities Europe Award 2025: Innovative Projekte gesucht

Berlin (ots)

Der Green Cities Europe Award wird wieder vergeben! Gesucht werden grüne Infrastruktur-Projekte, die sich auszeichnen durch Innovation, Kreativität und Nachhaltigkeit.

INSPIRATION FÜR GRÜNERE STÄDTE

Mit dem Green Cities Europe Award werden jedes Jahr herausragende Stadtbegrünungsprojekte in ganz Europa ausgezeichnet. Ziel ist es, inspirierende Projekte auszuzeichnen, die in hervorragender Weise Pflanzen und grüne Lösungen nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, den Verlust der biologischen Vielfalt einzudämmen und den sozialen Zusammenhalt und das Leben in den Städten zu verbessern. Der Award wird vergeben vom Europäischen Baumschulverband ENA - European Nursery Stock Association.

WELCHE PROJEKTE KÖNNEN TEILNEHMEN?

Teilnehmen können alle inspirierenden Projekte, die den Mehrwert von grüner Infrastruktur im Lebensumfeld optimal nutzen.

BEISPIELE

Innenbegrünung einer Schule

Ein neues Wohngebiet mit öffentlichen Gärten

Ein Geschäftsgarten mit Arbeitsplätzen

Ein Krankenhaus mit begrünten Behandlungsräumen

Ein neuer Stadtpark mit Sport- und Spielanlagen

Ein grün renoviertes Industriegebiet

Die teilnehmenden Projekte müssen in vollem Umfang realisiert sein und dürfen nicht länger als fünf Jahre zurückliegen.

WER SIND DIE TEILNEHMENDEN?

Jede Person, die an dem Projekt beteiligt ist, kann eine Bewerbung einreichen. Der offizielle Einreicher ist letztlich die Partei, die das Projekt finanziert hat.

Auf der IPM Essen im Januar 2026 findet die Preisverleihung statt. Die Bewerbung reichen Sie bitte bis zum 10. Oktober 2025 ein unter info@gruen-ist-leben.de.

Alle Informationen zum Ablauf des Awards sowie das Bewerbungsformular finden Sie unter unter Green Cities Europe Award | Bund deutscher Baumschulen e.V.

