"NANO Doku" und "NANO Talk" in 3sat / Über Anti-Krebs-Hacks und den Longevity-Hype

Über Anti-Krebs-Hacks und den Longevity-Hype

Anlässlich des Weltkrebstags am 4. Februar beschäftigt sich die NANO Doku "Anti-Krebs-Hacks – Dein Lebensstil zählt" am Donnerstag, 5. Februar 2026, 20.15 Uhr, mit der Frage, wie wir unser Krebsrisiko beeinflussen können. Host Jasmina Neudecker forscht nach den Ursachen für Krebsauslöser im persönlichen Lebensstil: Gibt es echte Lifehacks gegen Krebs? Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Alena Buyx im "NANO Talk" mit ihren Gästen über das Thema "Longevity-Hype – Wie wir gesund länger leben". Die "NANO Doku" ist ab Donnerstag, 29. Januar 2026, in der 3satMediathek zu sehen und außerdem als dreiteilige Webreihe unter NANO Doku verfügbar.

Mit Lebensstil und Früherkennung das Krebsrisiko senken

Jährlich erhalten allein in Deutschland mehr als 500.000 Menschen die Diagnose Krebs. Dabei wären bis zu 40 Prozent der Neuerkrankungen vermeidbar. Entscheidend sind medizinische Früherkennung und ein gesunder Lebensstil. Die Biologin Nadira Gunasekara von der Sporthochschule Köln zeigt in ihrer Forschung, wie Sport und Bewegung das Immunsystem stärken und dabei helfen, Krebszellen besser zu bekämpfen. Neben Bewegungsmangel zählen Übergewicht, Rauchen und Alkohol zu den beeinflussbaren Krebsrisikofaktoren. Zur Krebsprävention gehört außerdem die Früherkennung. Am Uniklinikum Dresden testet Jasmina Neudecker einen modernen Ganzkörperscanner, der Pigmentveränderungen der Haut früh sichtbar macht. Wie wichtig UV-Schutz schon im Kindesalter ist, erlebt die Journalistin bei einem Kindergartenprojekt.

Milliardengeschäft Longevity

Ein langes, gesundes Leben – das wünschen sich nahezu alle Menschen. Bei den Investoren herrscht daher Goldgräberstimmung. Techmilliardäre wie Peter Thiel, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg investieren Milliarden in Longevity. Zwischen seriösen medizinischen Ansätzen und fragwürdigen Heilsversprechen eröffnet sich ein moralisches Spannungsfeld: Wie gerecht ist Forschung, deren Ergebnisse sich am Ende nur Reiche leisten können? Was bedeutet ewiges Leben für Gesellschaft, Ethik und Religion – und wo liegt die Grenze zwischen Fortschritt und Hybris? Darüber diskutiert Moderatorin und Medizinethikerin Alena Buyx im "NANO Talk" mit ihren Gästen: Heike Bischoff-Ferrari, Professorin für Geriatrie an der medizinischen Fakultät der Universität Basel und Leiterin des Departments Altersmedizin an der Universitären Altersmedizin Felix Platter, Martin Booms, Professor für Wirtschaftsethik an der Steinbeis University Berlin und Direktor der Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur in Bonn, sowie Tim Schreder, Moderator, Reporter, Autor und Filmproduzent.

