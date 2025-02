Edmond Rätzel

Was macht ein gutes Produktfoto aus? Die 5 goldenen Regeln für erfolgreiche Aufnahmen

Ein gutes Produktfoto ist entscheidend – es spricht Kunden an, hebt Details hervor und schafft Vertrauen in Ihre Marke. Doch nicht jedes Foto wird diesem Anspruch gerecht. Gerade im digitalen Handel, wo Bilder oft die zentrale Informationsquelle sind, können hochwertige Fotos den Unterschied zwischen einem Verkaufserfolg und einem Misserfolg ausmachen.

"Ein gutes Produktfoto kombiniert Ästhetik mit Funktionalität: Es muss nicht nur ansprechend aussehen, sondern auch alle wichtigen Details klar darstellen", sagt Anja Rätzel. In diesem Beitrag verrät sie, was die fünf goldenen Regeln der Produktfotografie sind und was sich jeder Händler abschauen sollte.

1. Perfekte Beleuchtung

Gute Beleuchtung ist der Schlüssel zu erfolgreichen Produktfotos. "Licht ist das Fundament eines erfolgreichen Produktfotos", sagt Anja Rätzel aus Erfahrung. Um Reflexionen zu vermeiden und das Produkt gleichmäßig auszuleuchten, empfiehlt sich diffuses Licht – Softboxen oder Lichtzelte sind hier ideale Hilfsmittel. Auch weiches, indirektes Tageslicht kann eine gute Alternative sein.

Profi-Tipp: Die dreipunktige Beleuchtung mit Haupt-, Füll- und Hintergrundlicht betont Konturen, erzeugt Tiefe und sorgt für eine professionelle und verkaufsstarke Präsentation des Produkts.

2. Klarer und konsistenter Hintergrund

Ein klarer, konsistenter Hintergrund ist essenziell für ansprechende Produktfotos. Ein neutraler Hintergrund lenkt nicht ab und hebt das Produkt hervor. Für Standardfotos sollten Fotografen auf einen weißen oder neutralen Hintergrund setzen, der das Produkt hervorhebt, ein professionelles Gesamtbild schafft und auf vielen Online-Plattformen gefordert wird. Anja Rätzels Erfahrungen zeigen, dass ein einheitlicher Hintergrund ansprechend auf Kunden wirkt.

Profi-Tipp: Kontextbilder mit passenden Hintergründen können das Produkt in einer realistischen Umgebung präsentieren und dessen Anwendung verdeutlichen. Beispielsweise eignet sich bei Lifestyle-Produkten eine authentische Szene, die das Produkt in Gebrauch zeigt.

3. Hervorhebung von Details

Um Kunden die Qualität und Besonderheiten eines Produkts näherzubringen, sind scharfe Details nicht wegzudenken. Da das Produkt vor dem Kauf nicht physisch begutachtet werden kann, sind unscharfe oder unklare Bilder wenig vertrauensfördernd. "Präzise Details vermitteln Wertigkeit und schaffen Vertrauen", sagt Anja Rätzel. Aus Erfahrung weiß sie: Makro- oder Nahaufnahmen eignen sich hervorragend, um wichtige Merkmale wie Texturen, Logos oder Funktionen hervorzuheben.

Profi-Tipp: Mit Fokus-Stacking lassen sich mehrere Tiefenschäfebereiche kombinieren, um das gesamte Produkt gestochen scharf darzustellen.

4. Echte und akkurate Darstellung

"Kunden erwarten, dass das Produkt auf dem Foto genauso aussieht wie in der Realität", weiß Anja Rätzel aus Erfahrung. "Eine realistische Darstellung ist daher essenziell, um Enttäuschungen und Retouren zu vermeiden." Fotografen sollten darauf achten, dass die Farben im Foto den realen Farben entsprechen und mit einem korrekten Weißabgleich arbeiten. Zu starke Bearbeitungen sollten vermieden werden, um ein authentisches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Anja Rätzel hat die Erfahrung gemacht, dass eine akkurate Darstellung für langfristige Kundenzufriedenheit sorgt.

Profi-Tipp: Materialien wie Metall, Glas oder Holz sollten authentisch wirken – Polarisationsfilter helfen dabei, unerwünschte Reflexionen zu reduzieren.

5. Vielfalt der Perspektiven

Kunden möchten das Produkt aus allen Blickwinkeln sehen, um sich ein vollständiges Bild zu machen. Verschiedene Perspektiven sind daher entscheidend, um ein Produkt umfassend darzustellen. Ein einziges Bild reicht oft nicht aus, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Mehrere Blickwinkel helfen, ein vollständiges Bild des Produkts zu vermitteln. Anja Rätzel empfiehlt unterschiedliche Ansichten wie Vorder-, Seiten- und Rückansicht sowie Nahaufnahmen, um alle relevanten Details zu zeigen.

Profi-Tipp: 360-Grad-Aufnahmen oder Produktvideos können das Erlebnis noch greifbarer machen und Unsicherheiten beim Kauf reduzieren.

Über Anja Rätzel:

Als erfahrene Strategieberaterin im Bereich Foto- und Videografie versteht Anja Rätzel, was es braucht, um erfolgreich zu sein und Wunschkunden zu gewinnen. Mit ihrem Know-how hilft sie Fotografen und Videografen, ihren Auftritt zu optimieren und mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Anjas Ziel ist es, ihren Klienten zum Erfolg zu verhelfen. Weitere Informationen: https://edmond-raetzel.de/

