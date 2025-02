Edmond Rätzel

Von der Idee zum Meisterwerk: Wie diese exklusiven Tipps der Foto & Film Akademie deine Vision Wirklichkeit werden lassen

Hannover (ots)

Die Technik ist komplex, die Gestaltung eine Herausforderung – und oft fehlt es an Orientierung: Auch in der Fotografie und beim Filmemachen ist der Einstieg meist schwieriger als zunächst erwartet. Doch wer die richtigen Grundlagen kennt, kann seine kreativen Ideen ohne Hindernisse umsetzen. Was aber ist dabei wirklich zu beachten?

Einsteiger merken schnell, dass Fotografie und Filmemachen nicht nur eine Frage der Kreativität sind – vielmehr kommt es auf ein solides technisches Fundament an. Was auf den ersten Blick nach einem simplen Knopfdruck aussieht, ist in Wahrheit ein komplexes Zusammenspiel aus Licht, Perspektive, Blende und Bildkomposition. Gerade zu Beginn fühlen sich viele von den unzähligen Einstellungen, den Anforderungen an eine ansprechende Bildgestaltung und den technischen Hürden überfordert. Nicht selten führt das dazu, dass kreative Visionen in der Praxis nicht wie gewünscht umgesetzt werden können. "Die Kamera, die zunächst ein Werkzeug zur Entfaltung sein sollte, wird damit schnell zur größten Barriere", erklärt Edmond Rätzel von der Foto & Film Akademie.

"Wer jedoch die Grundlagen verinnerlicht, kann seinen Ideen freien Lauf lassen – und genau hier setzt unsere Akademie an", fügt er hinzu. Edmond Rätzel weiß aus eigener Erfahrung, wie frustrierend die ersten Schritte in der Fotografie sein können. Als professioneller Produktfotograf hat er sich über die Zeit aber nicht nur mit den technischen Aspekten seines Handwerks intensiv auseinandergesetzt, sondern auch einen Weg gefunden, dieses Wissen strukturiert weiterzugeben. Mit der Foto & Film Akademie hat er es sich demnach zur Aufgabe gemacht, angehenden Fotografen und Filmemachern eine praxisnahe und nachvollziehbare Herangehensweise zu vermitteln. Seine wertvollsten Tipps für angehende Foto- und Videografen verrät Edmond Rätzel hier.

1. Aufgeräumter Hintergrund für bessere Bildwirkung

Ein unruhiger Hintergrund kann das eigentliche Hauptmotiv schnell zur Nebensache werden lassen und die Bildwirkung beeinträchtigen. Daher lohnt sich eine vorherige Überprüfung der Umgebung, um störende Elemente zu entfernen oder einen geeigneten Bildausschnitt zu wählen. Auch der Einsatz von Tiefenschärfe kann helfen, den Hintergrund zu beruhigen, indem er leicht verschwommen dargestellt wird.

2. Bedeutung der Lichtquelle

Licht ist eines der wichtigsten Gestaltungselemente in der Fotografie. Entscheidend ist, woher das Licht kommt, um gezielt mit Schatten, Kontrasten und Highlights zu arbeiten und interessante Effekte zu erzielen. Besonders spannend ist es, verschiedene Lichtquellen zu kombinieren oder bewusst mit Gegenlicht zu arbeiten, um eine besondere Stimmung zu erzeugen.

3. Nutzen der goldenen Stunden

Die besten Lichtverhältnisse entstehen morgens und abends während der sogenannten "goldenen Stunden". Dieses weiche, warme Licht sorgt für eine besonders ästhetische Wirkung und eignet sich für eine Vielzahl von Motiven. Wer das natürliche Licht gezielt nutzt, kann stimmungsvolle Aufnahmen erstellen, die ohne aufwendige Nachbearbeitung auskommen.

4. Drittelregel für harmonische Bildgestaltung

Ein Bild wirkt besonders ausgewogen, wenn das Hauptmotiv nach der Drittelregel positioniert wird: Durch die gedankliche Unterteilung des Bildes in neun gleich große Abschnitte lässt sich das Motiv entlang der Linien oder an den Schnittpunkten platzieren. Eine bewusste Abweichung von dieser Regel kann jedoch ebenfalls zu spannenden Kompositionen führen und eine besondere Bilddynamik erzeugen.

5. Vielfalt durch unterschiedliche Perspektiven

Statt ausschließlich aus Augenhöhe zu fotografieren, lohnt es sich, verschiedene Blickwinkel auszuprobieren. Ungewöhnliche Perspektiven verleihen Bildern mehr Dynamik und Spannung. Die bewusste Nutzung von Frosch- oder Vogelperspektiven kann zusätzlich neue kreative Möglichkeiten eröffnen und das Motiv aus einer völlig neuen Sichtweise präsentieren.

6. Präzise Schärfe für professionelle Aufnahmen

Ob Porträts oder Produktaufnahmen – ein scharfer Fokus auf das Hauptmotiv ist essenziell für ein professionelles Ergebnis. Die korrekte Platzierung des Fokuspunktes sorgt dabei für eine klare und ansprechende Bildwirkung. Zudem kann die gezielte Nutzung von selektiver Schärfe dabei helfen, den Blick des Betrachters genau auf das gewünschte Motiv zu lenken.

7. Kontrolle von Details vor der Aufnahme

Auch kleine Details wie Staub auf Produkten oder unordentliche Kleidung können die Bildwirkung beeinträchtigen. Eine kurze Überprüfung vor jeder Aufnahme hilft, solche Fehler zu vermeiden. Neben sichtbaren Störungen lohnt sich auch ein Blick auf die Farbgebung, um sicherzustellen, dass keine unerwünschten Farbstiche oder störende Reflexionen das Bild beeinflussen.

8. Experimentieren mit Kameraeinstellungen

Die drei zentralen Parameter – Blende, ISO und Verschlusszeit – bestimmen die Belichtung und den Look eines Fotos. Durch gezieltes Experimentieren mit diesen Einstellungen lassen sich verschiedene kreative Wirkungen erzielen. Der gezielte Einsatz von Langzeitbelichtungen oder High-Speed-Fotografie kann zudem eindrucksvolle Effekte erzielen, die ein Bild einzigartig machen.

9. Stativ für stabile Aufnahmen

Für Langzeitbelichtungen, Nachtfotografie oder gestochen scharfe Produktaufnahmen ist ein Stativ unverzichtbar. Es verhindert Verwacklungen und sorgt für eine gleichbleibende Bildqualität. Besonders bei Aufnahmen mit niedrigen ISO-Werten ist ein stabiles Stativ daher essenziell, um trotz längerer Belichtungszeiten knackig scharfe Bilder zu erhalten.

10. Mit dem Equipment vertraut machen

Jede Kamera und jedes Objektiv besitzt spezifische Eigenschaften: So ermöglicht nur ein genaues Verständnis der technischen Möglichkeiten und Grenzen des Equipments den gezielten Einsatz für kreative Zwecke. Nur wer sich intensiv mit seinem Equipment auseinandersetzt, kann es bestmöglich nutzen und technisch anspruchsvolle Situationen souverän meistern.

