3sat: "Kulturzeit"-Reihe über Vordenker des digitalen Autoritarismus

Die dreiteilige "Kulturzeit"-Reihe "Control. Alt. Delete: Wie René Girard, Curtis Yarvin und Ayn Rand zu Vordenkern des digitalen Autoritarismus wurden" analysiert den wachsenden Einfluss der Tech-Branche auf die amerikanische Politik und den fortschreitenden Abbau demokratischer Strukturen. Die Reihe ist ab Montag, 12. Januar 2026, jeweils um 19.20 Uhr im 3sat-Magazin "Kulturzeit" sowie unter kulturzeit.de zu sehen.

Im Zentrum der Reihe stehen drei Vordenker, deren Ideen diese Entwicklung maßgeblich geprägt haben: der Literaturwissenschaftler und Stanford-Professor René Girard mit seiner Theorie des mimetischen Begehrens, die erklärt, wie Nachahmung Konflikte und Rivalitäten antreibt; der rechtslibertäre Blogger Curtis Yarvin, der eine "CEO-Monarchie" als technokratischen Staatsumbau propagiert und die russischstämmige Autorin Ayn Rand, die das Silicon Valley mit ihrem unbeirrten Glauben an die Freiheit des Unternehmers maßgeblich geprägt hat. Zu Wort kommen in der Reihe Expertinnen und Experten, wie die Programmiererin und Autorin Aya Jaff, der Kulturhistoriker Fred Turner, der Literaturwissenschaftler Adrian Daub und die Literaturkritikerin Cynthia Haven. Sie verdeutlichen, wie diese Ideen heute das Silicon Valley, die Trump-Administration und den gesellschaftlichen Wandel durchdringen.

Programmakzent zum ersten Jahrestag der Amtseinführung von Donald Trump

Im Vorfeld des ersten Jahrestags der Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der USA am 20. Januar 2026 präsentiert 3sat von Montag, 12. Januar, bis Sonntag, 25. Januar 2026, einen Programmakzent bestehend aus der dreiteiligen "Kulturzeit"-Reihe (Erstausstrahlung), dem Dokumentarfilm "Der Trump-Einflüsterer – Der republikanische Königsmacher Roger Stone", der dreiteiligen Doku-Reihe "Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten", zwei Dokumentationen sowie einem "NZZ-Format".

