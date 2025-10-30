PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

DIHK-Außenwirtschaftschef: EU muss mit China wegen Seltener Erden ins Gespräch kommen

Berlin (ots)

Der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Volker Treier, fordert von der EU, mit China ins Gespräch zu kommen.

Hintergrund ist die Vereinbarung, die die USA mit China getroffen haben, um aus der Volksrepublik Seltene Erden zu erhalten. "Die EU muss selbst mit den Chinesen ins Gespräch kommen. Im Windschatten der USA zu fahren ist keine längerfristig tragbare Strategie für Deutschland und Europa."

Treier sieht in den Kontakten der USA zu China die Gefahr, dass Europa das Nachsehen hat: "Im Zuge des Handels- und Technologiestreits zwischen den USA und China waren die Europäer die negativ betroffenen Dritten, weil die Exportkontrollen seitens Chinas auf die Seltenen Erden auch uns betrafen und weiterhin betreffen." Die EU sei auf die Seltenen Erden aus China angewiesen, deshalb gelte es, einen Weg zu finden, dieses Problem mit den Chinesen zu lösen, betonte Treier. Demnächst werde eine Delegation aus China nach Brüssel reisen, um mit der EU separat über Seltene Erden zu verhandeln: "Ein solches Treffen ist längst überfällig - der Europäische Binnenmarkt kann es locker mit den USA und China aufnehmen, aber politisch waren wir bislang nicht in der Lage, in diesem Ränkespiel eine wirkliche Kraft zu entwickeln."

Die EU müsse einen Weg finden, "wie wir einerseits verhindern, dass keine oder nur sehr wenig Seltene Erden nach Europa geliefert werden, und andererseits sicherstellen, dass wir uns diversifizieren und die Abhängigkeit von China verringern", sagte Treier.

Das Interview zum Nachhören: Interview - DIHK lobt Einigung zwischen USA und China | rbb24 Inforadio

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 27.10.2025 – 09:55

    Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt: Vogelgrippe wird sich deutlich ausweiten

    Berlin (ots) - Die Brandenburger Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) geht davon aus, dass sich die Vogelgrippe noch deutlich ausweiten wird. Immerhin sei der Zug der Wildvögel erst am Anfang, sagte sie am Montagmorgen im rbb24-inforadio. "Schauen wir uns auch den Vogelzug in der Wildpopulation an, da war der Hotspot in der Linumer Heide. Auch da haben wir ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:19

    Niroomand: Münchner Olympia-Entscheidung gibt Rückenwind

    Berlin (ots) - Die Zustimmung für die Olympia-Bewerbung im Münchner Bürgerentscheid gibt auch den Berliner Organisatoren Motivation und Rückenwind. Das sagte der Senatsbeauftragte für die Berliner Olympiabewerbung, Kaweh Niroomand, am Montagmorgen im rbb24-inforadio: "Ich glaube, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir haben ein gutes Konzept. Wir sind die ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:06

    Finanzsenator Evers: Positive Steuerschätzung für Berlin

    Berlin (ots) - Die Steuerschätzer haben für Berlin eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen vorausgesagt. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sagte im rbb24 Inforadio am Freitag, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung erwarte man im kommenden Jahr um die 730 Millionen Euro mehr an Einnahmen. Im übernächsten Jahr sollen es sogar knapp 780 Millionen Euro mehr werden. Gleichzeitig verwies Evers auf das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren