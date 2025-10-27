PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Niroomand: Münchner Olympia-Entscheidung gibt Rückenwind

Berlin (ots)

Die Zustimmung für die Olympia-Bewerbung im Münchner Bürgerentscheid gibt auch den Berliner Organisatoren Motivation und Rückenwind.

Das sagte der Senatsbeauftragte für die Berliner Olympiabewerbung, Kaweh Niroomand, am Montagmorgen im rbb24-inforadio: "Ich glaube, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir haben ein gutes Konzept. Wir sind die deutsche Hauptstadt, wir sind die internationale Metropole. Man muss ja auch immer an die nächste Runde denken, nämlich dann, wenn es gegen andere internationale Metropolen geht. Da haben wir bestimmt viele Vorteile."

Als Beispiele nannte er das Verkehrsnetz und die städtische Infrastruktur, die "gezeigt habe, in den vergangenen Jahren, dass wir Großveranstaltungen können. [...] Zuletzt mit anderthalb Millionen Menschen an den Straßenrändern beim Marathon, wir haben die Special Olympics in Berlin gehabt, wir haben die Fußball-Europameisterschaft hier gehabt. Das sind alles Großereignisse, wo die Berliner Polizei, die Berliner Sport-Infrastruktur und vor allen Dingen, die Begeisterung der Menschen, immer in Berlin groß gewesen ist."

Zwar verbiete die Berliner Landesverfassung eine Volksbefragung wie in München; es werde aber ein Bürgerbeteiligungsverfahren geben, um die Stimmung in der Stadt auszuloten, so der Senatsbeauftragte. "Das was die Münchner überzeugt hat, war der Punkt, dass wenn wir Olympia machen, überhaupt diese Gelder und diese Möglichkeiten in unsere Stadt 'reinkommen. Also: Olympia ist eine Chance für Berlin, nicht eine Alternative zur Lösung bestehender Probleme."

Das Interview zum Nachhören: Interview - Niroomand: "Olympia ist eine Chance für Berlin" | rbb24 Inforadio

