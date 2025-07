Straubinger Tagblatt

Grenzkontrollen - Die EU muss eine Lösung schaffen, und zwar schnell

Straubing (ots)

Dass Polen jetzt in einem Akt der Vergeltung die deutsche Grenze kontrollieren will, hat hauptsächlich innenpolitische Gründe (...). Innenpolitisch motiviert sind auch Dobrindts rechtswidrige Zurückweisungen, und der Plan dahinter ist klar: Das deutsche Problem wird zum Nachbarn geschoben, der reicht es weiter, aber keiner hat eine Lösung - und immer noch geht es um Menschen. Die EU muss eine Lösung schaffen, und zwar schnell, die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Asylzentren an der Grenze oder auch außerhalb Europas und schnelle, faire Verfahren, keine Weiterreise nach Wunsch.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell