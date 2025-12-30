3sat

3sat: "NANO" über Sex mit über 40 und die Pornogesellschaft

Die "NANO Doku: Sex mit 40 plus – Freiheitsbooster oder Lustkiller?" beleuchtet am Donnerstag, 8. Januar 2026, um 20.15 Uhr dieses Thema aus wissenschaftlicher Sicht und fragt nach dem Grundstein für eine erfüllende Sexualität in der zweiten Lebenshälfte. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Alena Buyx im "NANO Talk: Die Pornogesellschaft" mit ihren Gästen darüber, wie die allgegenwärtige Pornografie die Sexualität beeinflusst. Die "NANO Doku" ist ab Sonntag, 4. Januar 2026, in der 3satMediathek verfügbar, der "NANO Talk" ab Sendetag.

Sex in der Lebensmitte: Lust oder Frust?

Die "NANO Doku" zeigt, wie Forschung und Beratung helfen, die Sexualität in der zweiten Lebenshälfte zu gestalten – mit Expertise, Medikamenten und praktischen Tipps: Zwischen hormonellen Umbrüchen, neuen Sehnsüchten und mutigen Neustarts erleben Menschen in der Lebensmitte den besten Sex ihres Lebens – wenn sie sich trauen, alte Muster zu sprengen. Soziologin Barbara Rothmüller forscht an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien zur Sexualität im Lebensverlauf. Ihre Untersuchungsergebnisse zeigen: "Was typisch für die Lebensmitte und ältere Altersgruppen in sexueller Hinsicht ist, ist, dass viele Menschen Scham und Hemmungen ablegen." Doch zugleich bleibt Lustlosigkeit die häufigste sexuelle Funktionsstörung bei Menschen in der Lebensmitte – verursacht durch körperliche oder psychosoziale Faktoren.

Zwischen Befreiung und Überforderung

Pornografie ist allgegenwärtig – Pornografie ist so leicht zugänglich wie nie. Die Nutzer werden immer jünger, der Konsum steigt rasant. Was das mit uns macht, darüber diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen. Pornografie spiegelt die Gesellschaft – und formt sie zugleich. Studien zeigen: Pornografie kann informieren, inspirieren und sexuelle Vielfalt sichtbar machen. Aber sie kann auch Erwartungen verzerren, Druck erzeugen und intime Beziehungen belasten. Es geht auch um Macht und Gewalt, um Körper gegen Geld – und um die Suche nach Echtheit in einer digitalisierten Fake-Intimität. Zwischen Selbstbestimmung und Kommerz, zwischen Neugier und Abhängigkeit entsteht ein Spannungsfeld, das Fragen aufwirft: Wann ist Lust noch Spiel – und wann verlieren wir die Kontrolle? Wo endet Befreiung, wo beginnt Überforderung? Über Sehnsüchte, die Liebe und den Preis der Dauererregung spricht Alena Buyx im "NANO Talk" mit ihren Gästen: Madita Oeming, Kulturwissenschaftlerin, Sexual- und Medienpädagogin, Johannes Fuß, Psychiater und Sexualwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen, sowie Rudolf Stark, Professor für Psychotherapie und Systemneurowissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

