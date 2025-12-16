Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios Paulinen Klinik: Emilia Dembruk übernimmt zum 1. Januar 2026 die Geschäftsführung

Bild-Infos

Download

Hamburg/Wiesbaden (ots)

Zum Jahresbeginn 2026 übernimmt Emilia Dembruk (36) die Geschäftsführung der Asklepios Paulinen Klinik in Wiesbaden. Sie folgt auf Antonia Schenk Gräfin von Stauffenberg (37), die das Haus seit 2021 erfolgreich geführt hat und nun die Leitung der Asklepios Klinik Lich übernimmt.

Emilia Dembruk hat die Paulinen Klinik bereits in verantwortlicher Rolle mitgestaltet und ist mit den internen Abläufen gut vertraut: Von Januar bis August 2025 verantwortete sie dort als Klinikmanagerin zentrale operative Aufgaben. Anschließend war sie als Klinikmanagerin im Asklepios Klinikum Harburg tätig, einem leistungsstarken Haus der Maximalversorgung in Hamburg.

Seit 2016 ist Emilia Dembruk für die Asklepios Gruppe tätig. Ihre Karriere startete sie als Trainee in den Asklepios Kliniken Bad Oldesloe sowie in der Psychiatrie Niedersachsen, bevor sie von 2017 bis 2024 als Referentin des Asklepios Vorstands am Hamburger Konzernsitz tätig war - mit Schwerpunkt auf strategischen Projekten und konzeptionellen Aufgaben für die Konzernführung. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Göttingen und der Internationalen Berufsakademie Berlin (B.A.) sowie Business & Organisation (M.A.) an der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur in Berlin.

"Mit Emilia Dembruk gewinnen wir eine hervorragend qualifizierte und engagierte Managerin für unsere Paulinen Klinik", sagt Asklepios-CEO Marco Walker. "Sie kennt die Klinikgruppe seit über einem Jahrzehnt aus verschiedensten Perspektiven und hat uns durch ihre strategische Kompetenz und Führungsstärke nachhaltig überzeugt. Ich bin sicher, dass sie für die neue Aufgabe als Klinikgeschäftsführerin in Wiesbaden die idealen Voraussetzungen mitbringt und den erfolgreichen Kurs von Antonia Schenk Gräfin von Stauffenberg fortsetzen wird", so Walker.

Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell