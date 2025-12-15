Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Qualitätsverträge der Asklepios Gruppe zum Gelenkersatz haben sich bewährt - und werden fortgesetzt

Hamburg (ots)

Weiterhin digitale Unterstützung und Begleitung per App bei Hüft- und Kniegelenk-Operationen

Wer ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk benötigt, hat eine große Operation vor sich. Für den Erfolg der Behandlung und eine gute Bewegungsfähigkeit ist aber nicht nur der Eingriff wichtig, sondern auch die Vorbereitung, die Rehabilitation und die Nachsorge. Vor zwei Jahren schlossen 15 Kliniken von Asklepios, RHÖN und MEDICLIN einen Qualitätsvertrag mit mehr als 40 Krankenkassen ab, darunter die Barmer, DAK und TK. Jetzt wird der Vertrag verlängert.

"Das gemeinsame Ziel der Kostenträger und unserer Kliniken ist ein optimales Behandlungsergebnis. Die Verlängerung des Qualitätsvertrags zeigt, das dieser Ansatz erfolgreich ist", sagt Benedikt Simon, Chief Officer Integrated and Digital Care bei Asklepios.

Der Qualitätsvertrag mit dem Krankenassen sieht vor, dass Patient:innen über einen Zeitraum von einem Jahr von Fallbegleiter:innen individuell betreut werden. Diese Betreuung beginnt bis zu einem Monat vor dem Eingriff und erstreckt sich bis zwölf Monate nach dem Eingriff. Über die regelhafte Kontaktaufnahme zu den Operierten auch nach Entlassung aus der Klinik, welche sich über den gesamten Zeitraum erstreckt, wird sichergestellt, dass Patient:innen eine optimale Betreuung erhalten und der Genesungsverlauf beobachtet wird. Die Operierten werden von den Fallbegleiter:innen in Bewegung, trotz Schmerzen, bestärkt und gehalten. Das Besondere an dem Versorgungsprozess ist der nahtlose Übergang von klinischem Aufenthalt, Rehabilitation und Nachsorge. Zudem werden Patient:innen bei der OP-Vorbereitung digital durch ein Online-Teletherapie-Zentrum per App therapeutisch unterstützt. Das Ziel ist dabei, dass Patient:innen optimal vorbereitet in die Operation gehen und im Nachgang möglichst schnell wieder am täglichen Leben teilhaben können. Zusätzlich erhalten die Patient:innen eine intensivierte physiotherapeutische Betreuung während des Akutaufenthalts. Geplant erfolgt die erste physiotherapeutische Einheit am Tag der OP; nach der OP.

Kliniken in Bad Harzburg, Hamburg-Barmbek, Birkenwerder, Langen, Lindau, Lindenlohe, Hamburg-Rissen, Hamburg-St. Georg, Bad Düben und Frankfurt an der Oder bieten die Behandlung gemäß dem Qualitätsvertrag an.

