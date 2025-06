ZDF

Vorbote der neuen Saison: DFB-Pokal-Auslosung live im ZDF

Mainz (ots)

Ein erster Ausblick auf die neue Vereinsfußball-Saison 2025/2026: Das ZDF überträgt am Sonntag, 15. Juni 2025, 17.15 Uhr, live die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal der Männer aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. ZDF-Moderatorin Lili Engels führt durch die knapp 45-minütige Sendung, die Lose zieht Leichtathlet Owen Ansah.

Deutschlands schnellster Mann als "Losfee" der Erstrundenpartien: Owen Ansah lief im vergangenen Jahr als erster Deutscher über 100 Meter unter zehn Sekunden (9,99). Wie schnell er bei der Ziehung der Lose im Fußballmuseum ist, lässt sich am Sonntagnachmittag im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal live verfolgen. Als Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth dabei.

Erste DFB-Pokal-Runde 2025/2026

Die erste DFB-Pokal-Runde ist für den 15. bis 18. August 2025 terminiert. Meister Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart steigen erst am 26. oder 27. August 2025 in den Wettbewerb ein, da beide Teams am 16. August 2025 um den Franz-Beckenbauer-Cup, dem vormaligen Supercup, spielen.

Das Pokal-Endspiel in der neuen Saison wird am 23. Mai 2026 ausgetragen. Seit 1985 findet das DFB-Pokal-Finale der Männer jedes Jahr im Berliner Olympiastadion statt. Zuletzt hatte das ZDF am 24. Mai 2025 das diesjährige DFB-Pokal-Finale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart übertragen, das mit dem vierten Pokalgewinn der Schwaben endete – 7,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diese "sportstudio live"-Übertragung im ZDF, bei einem Marktanteil von 32,3 Prozent.

Auch in der kommenden Saison sind bei ARD und ZDF insgesamt 15 DFB-Pokalspiele live zu sehen.

Highlights im DFB-Pokal online

Highlights der zurückliegenden Spiele im DFB-Pokal 2024/2025 finden sich weiterhin online auf sportstudio.de. Von der ersten Runde im DFB-Pokal 2025/2026 werden Zusammenfassungen eines Großteils der Begegnungen nach Abpfiff im Streamingportal sportstudio.de und auf ZDFheute.de zum Abruf bereitstehen.

