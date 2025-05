EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Auszeichnung für exzellente Leistungen: EDEKA führt zwei "Supermärkte des Jahres 2025"

Hamburg (ots)

EDEKA Prechtl in Bad Aibling setzt sich in der Kategorie Selbstständiger Einzelhandel bis 2.000 qm durch

E-Center Penzberg siegt in der Kategorie Regie-Märkte bis 3.000 qm

Sonderpreis "Mitarbeiter des Jahres" geht an zwei EDEKA-Mitarbeiter:innen in Speyer und Recklinghausen

Insgesamt fünf EDEKA-Märkte im Kreis der zwölf nominierten Finalisten

Zwei EDEKA-Märkte wurden gestern als "Supermärkte des Jahres 2025" ausgezeichnet. Der renommierte Branchen-Award prämiert herausragende Super- und Verbrauchermärkte, die mit Bestleistungen in punkto Qualität, Kundennähe und Innovationskraft überzeugen. In diesem Jahr lauten die Gewinner: EDEKA Prechtl in Bad Aibling und das E-Center Penzberg, beide aus der Region Südbayern. Weitere drei EDEKA-Märkte schafften es unter die Top 3 ihrer jeweiligen Kategorie: der EDEKA-Markt Ueltzhöfer in Neuenstadt am Kocher, das E-Center Schroff in Kleve und das E-Center Stengel in Fürth. Den Sonderpreis "Mitarbeiter des Jahres" erhielten Nina Krämer vom E-Center Stiegler in Speyer und Enis Canaz vom Marktkauf Knödgen in Recklinghausen. Die Preisverleihung fand gestern Abend in der UNESCO-Welterbestätte Zeche Zollverein in Essen statt.

"Ich gratuliere allen Nominierten und besonders den Gewinnern zu diesem Erfolg. Unsere selbstständigen Kaufleute und ihre Teams überzeugen einmal mehr mit einem Einkaufserlebnis mit Herz, mit Sortimentsvielfalt und mit echtem Bekenntnis zur Regionalität und zu Bio. Niemand kennt die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden besser als der Kaufmann oder die Kauffrau vor Ort. Deshalb setzen wir unseren genossenschaftlichen Auftrag konsequent fort, das heißt selbstständige Existenzen im Einzelhandel zu fördern und damit den unternehmerischen Mittelstand in Deutschland zu stärken", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG.

In der Kategorie "Selbstständige bis 2.000 Quadratmeter" überzeugte der EDEKA-Markt Prechtl in Bad Aibling in der Region Südbayern. Mit Simon Mareth ist hier bereits die fünfte Generation der erfolgreichen Kaufmannsfamilie in der Verantwortung. Der Standort punktet unter anderem mit einer 28 Meter langen Frischetheke, digitalen Services wie Wein- und Kaffeeberater sowie einem gelebten Regionalitätsprinzip. Unter dem Label "Regional einkaufen und genießen" hebt Simon Mareth heimische Produkte hervor - darunter auch rund 150 Kaffeesorten aus regionalen Röstereien. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil: Die Mitarbeiter:innen werden in der unternehmenseigenen Akademie geschult - inklusive flexibler Teilzeitmodelle und familienfreundlicher Angebote.

In der Kategorie "Filiale bis 3.000 Quadratmeter" sicherte sich das E-Center Penzberg den diesjährigen Titel. Mit über 50.000 Artikeln sowie einem klaren Fokus auf Bio, Regionalität und Service bietet der von der Großhandlung EDEKA Südbayern geführte Markt ein Einkaufserlebnis, das Maßstäbe setzt. Kund:innen schätzen die moderne Warenpräsentation ebenso wie das engagierte Team vor Ort - und die gelungene Verbindung aus Regionalität, Genuss und persönlichem Service.

Neben den besten Super- und Verbrauchermärkten standen am Mittwochabend auch besonders engagierte Mitarbeiter:innen zur Wahl, die sich durch außergewöhnlichen Einsatz, sozialen Verantwortungssinn und gelebten Teamgeist in ihren Märkten auszeichnen. Die besondere Ehre "Mitarbeiter des Jahres" im deutschen Lebensmitteleinzelhandel wurde in diesem Jahr Nina Krämer vom E-Center Stiegler in Speyer (Rheinland-Pfalz) und Enis Canaz vom Marktkauf Knödgen in Recklinghausen zuteil.

Der "Supermarkt des Jahres" gehört zu den renommiertesten Wettbewerben der Lebensmittelbranche und wird jährlich vom Lebensmittel Praxis-Verlag in Kooperation mit der Publikumszeitschrift "Meine Familie und ich" durchgeführt. In einem mehrstufigen Auswahlprozess werden die nominierten Märkte von einer Fachjury bewertet. Unangemeldet und zunächst inkognito werden die Kandidaten geprüft. Ein unabhängiges Marktforschungs-Institut führt vor allen nominierten Märkten zudem Verbraucherbefragungen durch, bevor die Jury aus namenhaften Expert:innen ihre Entscheidungen in den vier Kategorien trifft.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Original-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell