Mechthild Großmann verabschiedet sich 2025 vom Münster-„Tatort“

Seit mehr als 22 Jahren spielt sie die unverwechselbare und beim Publikum sehr geschätzte Chefin von Hauptkommissar Thiel und Rechtsmediziner Professor Boerne: Mechthild Großmann. Sie wird in drei neuen Folgen des Münsteraner „Tatort“ die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm verkörpern, danach will sich die beliebte Schauspielerin neuen Projekten widmen:

„Wenn Ende 2025 der letzte Münster ‚Tatort‘ mit mir gesendet wird, werde ich 77 Jahre alt sein, und ich habe nicht vor, aufzuhören zu arbeiten. Ich werde also auch weiter Theater spielen und Lesungen gestalten, möglichst mit Musik – und wenn der WDR mal für die Rolle einer bösartigen Mörderin jemanden sucht, wäre ich sofort wieder da. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, mit ChrisTine Urspruch und Björn Meyer, viele Jahre mit Friederike Kempter und dem wunderbaren Vadder – Claus D. Clausnitzer – , und natürlich mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers so lange – 23 Jahre lang – zu spielen. Danke“, sagt Mechthild Großmann.

Mechthild Großmann gehört von Anfang an zum festen Ensemble des „Tatort“ Münster: Mit „Der dunkle Fleck“ (20.10.2002) nimmt auch Staatsanwältin Wilhelmine Klemm erstmals gemeinsam mit Thiel und Boerne die Ermittlungen auf. Sie prägt diese Figur mit ihren Ecken und Kanten bis ins Detail. So hält Wilhelmine Klemm mit Kritik und Lob nicht zurück und kann – gerade wenn etwas nicht nach Plan läuft – auch schon mal lauter werden. Dahinter verbirgt sich ihr stark ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit – auch jenseits der Paragraphen.

Alexander Bickel, Leiter des WDR-Programmbereichs Fiktion: „Ich danke Mechthild Großmann im Namen des WDR und des ganzen Teams sehr herzlich für ihren Witz, ihre Spielfreude und den ebenso unermüdlichen wie unverwechselbaren Einsatz für Recht und Gesetz in ihrer Heimatstadt Münster. Wilhelmine Klemm wird – da bin ich mir trotz zahlreicher Reibereien während der bisherigen gemeinsamen Ermittlungen sicher – auch dem Team mit Hauptkommissar Thiel, Professor Boerne, Silke Haller, Mirko Schrader und auch ‚Vaddern Thiel‘ sehr fehlen. Genauso wie unserem ‚Tatort‘-Publikum, das die Figur und ihre wunderbare Darstellerin von Anfang an ins Herz geschlossen hat. Liebe Mechthild Großmann: Danke für so viele wunderbare Jahre Krimi-Unterhaltung!“

Die Ausstrahlung des 46. Tatort Münster „Man stirbt nur zweimal“ ist aktuell für das vierte Quartal 2024 geplant.

