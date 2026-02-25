FRITZ! GmbH

FRITZ! präsentiert europäische Innovationskraft für das digitale Zuhause in den Bereichen 5G, Glasfaser und WLAN Mesh

Berlin (ots)

FRITZ! auf dem MWC 2026

Neu für Fixed Wireless Access: FRITZ!Box 6835 5G mit Wi-Fi 7 für mehr Flexibilität

Mehr FRITZ! für Glasfaser mit bis zu 10 GBit/s: Kompakte, schnelle FRITZ!Box 5630 XGS

Premiere: FRITZ!Repeater 6700 Pro - Quadband Wi-Fi 7 mit 6 GHz und 10 GBit/s LAN

Live-Demos: WLAN-Management für eine starke Kundenbindung und mehr Ausfallschutz

FRITZ! mit Engagement bei ESG, Security und digitaler Souveränität

Auf dem MWC26 in Barcelona vom 2. bis 5. März zeigt FRITZ!, der europäische Hersteller von Breitband-, 5G- und WLAN-Mesh-Lösungen, seine Innovationen für ein leistungsstarkes, zuverlässiges und nachhaltig vernetztes Zuhause. Im Fokus stehen der weitere Ausbau des Wi-Fi-7-Portfolios, wegweisende neue FRITZ!Box-Modelle für 5G und 4G für Fixed Wireless Access (FWA) sowie ein Ausblick auf Wi-Fi 8. Premiere feiern der Quadband-Mesh-Repeater FRITZ!Repeater 6700 Pro und die FRITZ!Box 6835 5G mit Wi-Fi 7. Die Besucher können außerdem Lösungen für Multigigabit-Glasfaser für XGS-PON, GPON und AON wie die FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630 entdecken und erfahren, wie FRITZ! sich für digitale Souveränität und Nachhaltigkeit engagiert. Netzanbieter und Fachbesucher erleben vor Ort in Halle 7, Stand E35 außerdem in Live-Demos, dass WLAN-Management per User Services Platform (USP) die Kundenbindung stärken kann und wie sich mit FRITZ! Failsafe ein effizienter Ausfallschutz realisieren lässt.

Zur Presseinformation in voller Länge: fritz.com/pi-mwc-2026

