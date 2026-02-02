FRITZ! GmbH

Kompakte Wi-Fi-7-Power am Glasfasermodem - die FRITZ!Box 4630 ist da

Die neue FRITZ!Box 4630 sorgt dank Wi-Fi 7 für schnelles und stabiles WLAN im Heimnetz. Das neue Einstiegsmodell ermöglicht Besitzern eines Glasfasermodems performante Internetgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 GBit/s über den WAN-Port. Dank der 2x2-Antennenausstattung bei 5 GHz und 2,4 GHz sind im WLAN Bandbreiten von bis zu 3,5 GBit/s möglich. Auch die Performance für Streaming und Online Gaming steigt mit der neuen FRITZ!Box, da die Wi-Fi7-Technologie Multi Link Operation (MLO) gleichzeitige WLAN-Verbindungen der Frequenzen ermöglicht. Ein weiterer 2,5-Gigabit-LAN-Port, zwei Gigabit-LAN-Ports, USB 3.0 sowie eine VoIP-Telefonanlage und eine DECT-Basisstation für die Smart-Home-Integration runden das vielseitige Komfortpaket ab. Die FRITZ!Box 4630 ist ab sofort für 169 (Handels-UVP 02/26) erhältlich.

Zur Pressemitteilung in voller Länge: about.fritz.com/pi-fritzbox-4630

