WLAN satt: Neuer Wi-Fi 7 Repeater von FRITZ! und das neue Wi-Fi 6 Mesh Set ab sofort erhältlich

Berlin (ots)

Marktstart von FRITZ!Repeater 1700 und FRITZ!Mesh Set 1600

zwei neue FRITZ!-Produkte sind ab dieser Woche im Handel erhältlich: Der FRITZ! Repeater 1700 bringt mehr Wi-Fi-7-Reichweite in die Haushalte und das FRITZ! Mesh Set 1600 mit dem beliebten FRITZ!Repeater 1200 AX nach Wi-Fi 6-Standard kann an jedem Router oder Modem ein Mesh-Netzwerk aufspannen.

Klein, fein und mit Wi-Fi 7 - FRITZ!Repeater 1700 geht an den Start

WLAN-Kraftzwerge für die Steckdose - FRITZ! präsentiert das FRITZ!Mesh Set 1600

