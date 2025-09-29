FRITZ! GmbH

FRITZ! startet eigenen Online-Shop

Der Berliner Kommunikationsspezialist FRITZ! bietet seinen Kunden ab 1. Oktober 2025 die Möglichkeit, FRITZ!-Produkte direkt auf fritz.com zu beziehen. Mit dem neuen Online-Shop kommt das Unternehmen einem häufig geäußerten Kundenwunsch nach einer direkten Kaufmöglichkeit auf den Produktseiten nach. Kunden profitieren im FRITZ! Shop, ähnlich wie bei den Bezugsquellen des Handels, von einem umfassenden Service. Dieser beinhaltet die Produktauswahl, eine telefonische Kaufberatung, einen schnellen Versand und umfangreichen Support - von Fragen zur Einrichtung bis hin zur Retoure. Sämtliche Services stehen weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Dazu zählt insbesondere die bewährte Wissensdatenbank unter fritz.com/service, über die Kunden rund um die Uhr Anwendungstipps zu den FRITZ!-Produkten erhalten. Der FRITZ! Shop ist Teil der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens, welche die Markenpräsenz im heimischen und europäischen Markt stärken und neue Wachstumschancen erschließen soll. Die beliebten FRITZ!-Produkte für den einfachen Internetzugang, starkes WLAN und die smarte Heimvernetzung sind im FRITZ! Shop fritz.com ab Oktober in diesen Ländern erhältlich: Deutschland, Österreich, Italien, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Polen und Spanien.

