Vier neue FRTZ!-Produkte erhältlich: Schnelle Glasfaser-FRITZ!Box, erster Outdoor-Repeater, WLAN-Repeater mit Wi-Fi 7 und ein Telefon
Die schnelle FRITZ!Box 5690 mit Wi-Fi 7 ist bundesweit an allen GPON/AON-Anschlüssen direkt einsetzbar.
FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: Der erste Outdoor-WLAN-Repeater von uns mit Power over Ethernet-Unterstützung für viel Reichweite draußen.
FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und intelligentes Mesh überall im Heimnetz
FRITZ!Fon M3: Das neue Allroundtalent für Telefonie, Multimedia und Smart-Home-Steuerung.
