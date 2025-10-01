PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FRITZ! GmbH

Vier neue FRTZ!-Produkte erhältlich: Schnelle Glasfaser-FRITZ!Box, erster Outdoor-Repeater, WLAN-Repeater mit Wi-Fi 7 und ein Telefon

Vier neue FRTZ!-Produkte erhältlich: Schnelle Glasfaser-FRITZ!Box, erster Outdoor-Repeater, WLAN-Repeater mit Wi-Fi 7 und ein Telefon
Berlin (ots)

Die schnelle FRITZ!Box 5690 mit Wi-Fi 7 ist bundesweit an allen GPON/AON-Anschlüssen direkt einsetzbar.

https://ots.de/2AR5Ax

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: Der erste Outdoor-WLAN-Repeater von uns mit Power over Ethernet-Unterstützung für viel Reichweite draußen.

https://ots.de/Vgabdm

FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und intelligentes Mesh überall im Heimnetz

https://ots.de/JfEFGC

FRITZ!Fon M3: Das neue Allroundtalent für Telefonie, Multimedia und Smart-Home-Steuerung.

https://ots.de/IHqc7z

Pressekontakt:

Doris Haar
FRITZ! Kommunikation
Telefon 030 39976-242
presse@fritz.com
Bluesky @avm-presse.bsky.social

Original-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuell

