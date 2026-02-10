FRITZ! GmbH

Die Highspeed FRITZ!Box 7632 sorgt durch G.fast für Gigabittempo am DSL-Anschluss

Berlin (ots)

Die neue FRITZ!Box 7632 sorgt für neue Maßstäbe in Sachen Highspeed und Flexibilität. Sie ist an allen DSL-Netzen einsetzbar (mit bis zu 300 MBit/s). Bei Anschlüssen mit G.fast-Technologie kann sie bis zu 1 GBit/s erreichen. Wer auf Glasfaser umsteigt, kann die FRITZ!Box 7632 weiterhin verwenden: Sie lässt sich als Router hinter einem Glasfasermodem (ONT) anschließen. Wie bei allen neuen FRITZ-Produkten ist starkes Wi-Fi 7 mit an Bord. Die FRITZ!Box 7632 ist dank der DECT-Basis und umfassenden Funktionen von FRITZ!OS die perfekte Zentrale für das Smart Home. Ob Mediaserver, NAS-Funktion, Steuerung intelligenter Geräte oder eine vollwertige Telefonanlage - die FRITZ!Box bietet zahlreiche Komfortfunktionen wie WLAN-Gastzugang, Kindersicherung und die Mesh-Funktion für eine flächendeckende und stabile WLAN-Abdeckung im ganzen Haus. Zudem sorgen kontinuierliche Updates für höchste Sicherheit und neue Funktionen. Die FRITZ!Box 7632 ist ab sofort zum Preis von 269 Euro (Handels-UVP 02/26) erhältlich.

Zur FRITZ! Presseinformation in vollständiger Länge: about.fritz.com/pi-fritzbox-7632

