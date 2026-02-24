NORMA

17-mal "sehr gut" und 7-mal "gut": ÖKO-TEST verleiht NORMA-Eigenmarken erneut zahlreiche Bestnoten

Qualitätscheck im bundesweiten Lebensmitteleinzelhandelsbereich

Bild-Infos

Download

Fürth (ots)

Wer regelmäßig im Testlabor landet, muss Qualität liefern. Das ist NORMA im vergangenen Jahr gelungen: Das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST bewertete 24-mal die Eigenmarke-Produkte des fränkischen Discounters mit den Noten "gut" oder "sehr gut". Egal ob Lebensmittel, Getränke oder Haushaltsartikel - NORMA-Eigenmarken überzeugen quer durchs Sortiment in den unabhängigen Prüfungen. 24 positive Testergebnisse sprechen für sich: Bei NORMA wird kontinuierlich am Sortiment gearbeitet und Qualität steht dabei im Mittelpunkt. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das vor allem, dass beim fränkischen Discounter eine breite Auswahl getesteter Produkte zur Verfügung steht, auf die man sich im Alltag verlassen kann. Besonders dabei ist: Bei NORMA muss man für Top-Qualität nicht tief in die Tasche greifen. Denn auch im Preis-Leistungs-Vergleich schneidet der beliebte Discounter besonders gut ab.

Aus der Region gedacht, für den Alltag gemacht

Bei NORMA wird das Sortiment mit Blick auf den Alltag der Menschen entwickelt. Qualität, faire Bedingungen und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen gehören dabei genauso dazu wie bezahlbare Preise. Gleichzeitig setzt der fränkische Lebensmittel-Discounter auf die Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern und Lieferanten. Kurze Wege, bekannte Herkunft und feste Partnerschaften sorgen dafür, dass Frische und Qualität stimmen. So wächst das Sortiment Schritt für Schritt weiter - vielseitig, alltagstauglich und darauf ausgelegt, gute Qualität mit fairen Preisen zu verbinden, damit Kundinnen und Kunden im täglichen Einkauf ganz nach dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" bekommen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell