Zweite Preissenkung in zwei Tagen: NORMA senkt ab sofort die Preise auf weitere Fleischprodukte von GUT BARTENHOF

Schinken Schnitzel und Nackensteaks günstiger

Fürth (ots)

Die Kundinnen und Kunden lieben NORMA-Preissenkungen - da legt der Discounter direkt nach. Erst am Samstag wurden einige beliebte Produkte im Frischfleischsortiment des fränkischen Lebensmittelhändlers günstiger gemacht. Aufgrund der hohen Nachfrage setzt NORMA direkt zum Wochenbeginn noch einen drauf: zusätzlich zum Gulasch und den Mini-Schnitzeln vom Wochenende sind ab sofort unter anderem auch marinierte Nackensteaks und Schinken Schnitzel dauerhaft günstiger zu haben. Beim Schweinegulasch in der 800-Gramm-Packung sparen Kundinnen und Kunden zudem 50 Cent pro Packung. Damit zeigt der Discounter, dass er nicht nur auf seine Verbraucherinnen und Verbraucher hört, sondern auch besonders schnell in die Umsetzung geht.

Mit der nächsten Preissenkung binnen weniger Tage zeigt NORMA vor allem das starke Bekenntnis zum Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" und auch, dass auch die beliebtesten Qualitätsprodukte des Discounters immer zu fairen Preisen angeboten werden. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

GUT BARTENHOF Schweine Nackensteaks mariniert 600 g Bislang: 4,95 EUR Jetzt: 4,79 EUR

GUT BARTENHOF Schweine Gulasch 800 g Bislang: 5,29 EUR Jetzt: 4,79 EUR GUT BARTENHOF Schinken Schnitzel 500 g Bislang: 4,79 EUR Jetzt: 4,59 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

