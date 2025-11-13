Costa Kreuzfahrten

Neue Routen im westlichen Mittelmeer: Costa Kreuzfahrten startet Winterprogramm 2025/26 mit der Costa Toscana

Mediterrane Vielfalt statt Orient-Reisen: Mit ihrer Kreuzfahrt rund um die Kanaren, die diese Woche in Barcelona startet, eröffnet die Costa Toscana ihr Winterprogramm 2025/26. Den Winter verbringt das Flaggschiff der italienischen Reederei Costa Kreuzfahrten mit einem neuen Programm und zwei exklusiven Routen im westlichen Mittelmeer - ideal für alle, die Sonne, Kultur und italienische Lebensfreude auch im Winter genießen möchten.

Eine Woche mediterrane Vielfalt im Golf von Italien

Nachdem die Costa Toscana den Start der Wintersaison mit ihrer Kanarenroute vom 15. bis 27. November 2025 mit Stopps in Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas und Tanger einläutet, legt sie vom 28. November 2025 bis zum 2. Januar 2026 zu ihren Mittelmeerreisen ab. Den Auftakt macht eine achttägige Kreuzfahrt durch den Golf von Italien, die Italien, Frankreich und Spanien miteinander verbindet - und Gästen die Möglichkeit bietet, das Mittelmeer auch im Winter in vollen Zügen zu genießen. Ab Savona führt die Reise über Marseille, mit seinem idyllischen Alten Hafen und der goldenen Kuppel von Notre-Dame de la Garde, weiter nach Barcelona, wo moderne Architektur auf katalanische Lebensfreude trifft. Ein besonderes Erlebnis ist die Sea Destination "Sea of Stars" - eine Nacht auf See an einem der dunkelsten Punkte des Mittelmeers, an dem Gäste den Sternenhimmel in außergewöhnlicher Klarheit erleben können. Weitere Höhepunkte sind der farbenprächtige Golf von Neapel, Civitavecchia als Tor zur Ewigen Stadt Rom sowie La Spezia, eingebettet zwischen dem UNESCO-geschützten Cinque Terre und dem romantischen Golf der Poeten.

Zwölf Tage Sonne, Kultur und Magie - interkontinentale Kreuzfahrt bis Nordafrika

Anfang Januar 2026 startet die Costa Toscana zu zwei neuen, bislang einzigartigen zwölf- bzw. dreizehntägigen Kreuzfahrten nach Andalusien, Marokko und Tunesien. Die Route bietet eine Mischung aus kulturellen Erlebnissen, historischen Städten und orientalischem Flair. Nach dem Start in Savona stehen Marseille, Barcelona, Alicante und Málaga auf dem Programm, bevor das Schiff die Straße von Gibraltar überquert und Tanger erreicht - mit weißen Gassen, lebendiger Kasbah und Blick auf das Kap Spartel. Im weiteren Verlauf entdecken Gäste mit der Sea Destination "Alboran Sea Darkest Spot" auch hier einen der dunkelsten Orte des Mittelmeers mit spektakulärem Sternenhimmel. Anschließend führt die Reise nach La Goulette, wo Ausflüge nach Karthago oder durch die malerischen Souks locken. Über Palermo, Civitavecchia/Rom - und auf der ersten Januarfahrt zusätzlich Neapel - kehrt das Schiff schließlich nach Savona zurück.

Kurzreisen und Festival-Highlights im Mittelmeer

Das Mittelmeer bleibt auch im Winter eine der beliebtesten Regionen für Reisende, die mildes Klima und mediterranes Lebensgefühl schätzen. Im Anschluss an die beiden längeren Winterreisen folgen mehrere Mini-Kreuzfahrten, die sich perfekt für eine kleine Auszeit vom Alltag eignen. Darunter eine dreitägige Mini-Kreuzfahrt von Savona über Marseille nach Barcelona direkt im Anschluss an die längeren Kreuzfahrten sowie vier weitere Kurzreisen im Februar. Zwei davon finden im Rahmen des Sanremo Festivals statt, bei dem die Costa Toscana als schwimmende Bühne Teil des berühmten italienischen Musikevents wird. Damit ist Costa Kreuzfahrten zum fünften Jahr in Folge Partner der Veranstaltung.

Ab dem 6. März 2026 nimmt das Flaggschiff dann wieder seine reguläre Frühlings- und Sommerroute im westlichen Mittelmeer auf - ab/bis Genua, mit Stopps in Marseille, Barcelona, Cagliari, Neapel und Civitavecchia.

