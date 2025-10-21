Costa Kreuzfahrten

Kreuzfahrterlebnis der besonderen Art: Costa und die Firebirds feierten Rock-n-Roll auf hoher See

Bild-Infos

Download

Genua/Hamburg (ots)

Vom 11. bis 18. Oktober 2025 hieß es "Leinen los!" für die weltweit einzigartige Rock'n'Roll Cruise. An Bord der ausverkauften Costa Fascinosa erlebten Musikliebhaber eine Woche voller Rhythmus, Tanz und Lebensfreude - ganz im Stil der 50er Jahre. Die Reise führte von Genua über Ajaccio (Korsika), Porto Torres (Sardinien), Valencia und Ibiza zurück in die ligurische Hafenstadt - begleitet von einem mitreißenden Musikprogramm.

Ein einzigartiges Line-up im Zeichen der 50er

Neben den Firebirds als Headliner sorgten nationale und internationale Stars wie Earl Jackson, Jay Ernest, Alan Power, Leslys Dynamite, die Boogie Banausen und viele weitere Acts durchgehend für Stimmung an Bord. Insgesamt begeisterten über 30 Bands, Sänger sowie Vinyl-DJs das Publikum mit authentischem Sound und nostalgischem Flair. Die musikalischen Highlights wurden ergänzt durch Boogie-WoogieTanzkurse und Mottopartys, die das Schiff in eine schwimmende Zeitmaschine verwandelten. Egal ob auf dem Tanzparkett oder beim Sundowner auf Deck - die Gäste tauchten ganz in die Welt des Rock'n'Rolls ein.

Musik trifft mediterranes Lebensgefühl

Nicht nur das Musikprogramm, auch das Bordleben ließ keine Wünsche offen. Die Costa Fascinosa beeindruckte mit italienischem Design, kulinarischer Vielfalt und einem Hauch von Bella Vita. Sechs Restaurants und zwölf Bars verwöhnten die Gäste mit mediterraner Gourmetküche, an Bord hergestellten Klassikern wie frischer Pizza und hausgemachtem Eis sowie beliebten Aperitifs und Weinen des Landes - ganz im Zeichen italienischer Genusskultur. Zwischen den Konzerten blieb Zeit zum Entspannen am Pool, für spontane Tanzrunden unter dem Sternenhimmel und Landausflüge in charmanten Mittelmeerhäfen.

Zwischen Kultur, Kulinarik und Klang: Die Reiseroute im westlichen Mittelmeer

Den malerischen Rahmen bildete die Reiseroute: In Ajaccio auf Korsika tauchten die Gäste in die Geschichte Napoleons ein und genossen französisches Lebensgefühl in den charmanten Gassen der Hafenstadt. Porto Torres auf Sardinien lockte mit antiken Sehenswürdigkeiten, mittelalterlichem Charme und feinen Sandstränden. Nach einem ersten Seetag mit Musik, Tanz und Entspannung begeisterte das spanische Valencia mit seiner Mischung aus gotischer Architektur, futuristischem Design und kulinarischen Genüssen auf den Märkten. Auf Ibiza standen mediterranes Inselflair, malerische Buchten und ein Abend voller Musik und Tanz im Mittelpunkt, bevor ein letzter Tag auf See Raum zum Entspannen und Genießen bot - ehe die Costa Fascinosa in Genua einlief und eine Woche voller Musik, Tanz und Nostalgie zu Ende ging. Das Fazit: pure Begeisterung, Gänsehautmomente und jede Menge gute Laune.

Organisiert wurde die Kreuzfahrt in Zusammenarbeit mit dem ATeams Reiseservice und der ST Eventkreuzfahrten GmbH. Weitere Informationen unter: www.rocknrollcruise.de

*** Über Costa Kreuzfahrten

Costa Kreuzfahrten ist eine italienische Kreuzfahrtgesellschaft mit Hauptsitz in Genua und Teil der Carnival Corporation & plc, dem größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Die Flotte von Costa umfasst aktuell neun Schiffe mit einer Gesamtkapazität von rund 40.000 Gästen, die alle unter italienischer Flagge fahren. Alle Schiffe der Traditionsreederei bieten ihren Gästen seit mehr als 75 Jahren eine einzigartige Mischung aus italienischer Lebensart, Gastfreundschaft und exzellenter Küche sowie Unterhaltung und Erholung. In Deutschland hat das Unternehmen seinen Sitz in Hamburg.

Weitere Informationen auf www.costakreuzfahrten.de und www.facebook.com/CostaKreuzfahrten. Bildmaterial zum Download unter www.costapresscenter.com.

Original-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuell